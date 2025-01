Areli venció el cáncer de mama hace 8 años, ahora debe luchar contra el cáncer en los huesos

Areli Alarcón, de 37 años, logró superar una enfermedad que millones desearían dejar atrás: el cáncer. Ahora, la mujer enfrenta una recaída, solo que ahora tendrá que recuperarse del cáncer de hueso, un padecimiento extraño pero sumamente agresivo. Mariana, su sobrina, ha recurrido a la plataforma de Go Fund Me para reunir fondos y solventar los gastos médicos de su tía, quien nuevamente tiene que luchar por su vida.

El cáncer de huesos ocurre cuando las céulas crecen sin control. Cabe mencionar que casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras regiones del cuerpo; en el caso del cáncer de hueso, se define como un "tumor óseo maligno" con la capacidad de destruir el hueso por completo; estos tumores pueden extenderse a otros órganos, como los senos, pulmones y próstata. Cada año se diagnostican entre 100 y 150 casos, según información de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC). Este año, Areli fue uno de esos casos.

Familia de Areli reúne fondos para combatir el cáncer

Tras su diagnóstico, la familia de Areli ha hecho todo lo posible para apoyarla con los gastos médicos, que no paran de elevarse. “Es por eso que recurro a su generosidad para ayudar a mi tía a cubrir los costos de su tratamiento, incluyendo consultas, terapias y hospitalización”, pide Mariana en la publicación de Go Fund Me.

Apoyar a Areli en su lucha contra el cáncer

Hasta el día de hoy, Areli ha logrado recaudar más de 46 mil pesos y su meta es alcanzar los 230 mil. El usuario con la donación más grande fue alguien anónimo, quien hace cuatro días donó más de 9 mil pesos; aún así, tan solo han conseguido el 20 por ciento de los fondos que requieren para los gastos médicos.

"Cualquier aportación, por pequeña que sea, será recibida con profundo agradecimiento. Tu ayuda nos permitirá aliviar la carga financiera que pesa sobre mi tía y nuestra familia, y permitirle centrarse en lo que realmente importa: su recuperación y bienestar, publicó su sobrina en Go Fund Me.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de hueso?

En base a información de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, los signos principales de cáncer de hueso son dolor persistente e inflamación cercana al hueso. También se encuentran los siguientes síntomas:

Dolor de huesos

Inflamación y dolor a la palpación cerca del área afectada

Debilidad en los huesos, que provocan fracturas

Fatiga

Pérdida de peso involuntaria

