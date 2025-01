Abogado de Melanie deja caso contra Christian por decisión de la joven

El abogado defensor de Melanie Barragán, Antonio Juárez Navarro, confirmó que su firma decidió retirarse del caso de la joven víctima de una brutal golpiza cometida por su exnovio Christian, en hechos ocurridos en una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre del 2024 en Ciudad Madero, Tamaulipas.

A través de redes sociales, Juárez Navarro explicó que el retiro se debe a la decisión de Melanie de revocar su consentimiento para continuar con el proceso contra Christian acusado de intento de feminicidio. Señaló que su equipo nunca tuvo la intención de abandonar el caso, sin embargo, admitió que la joven fue quien decidió por no seguir sus recomendaciones legales.

"Esto obedece a que en diversas ocasiones yo le había comentado que, si ella desobedecía alguna de nuestras instrucciones, nosotros teníamos que salir y dejar el caso por completo", enfatizó el litigante.

“Hace un par de horas nos preguntaban, si nosotros habíamos revocado nuestra intención de defenderla y no, la verdad es que sabemos que Melanie lo hizo, le escribí y me comentó que sí, que una disculpa. Yo supongo, porque no hablado con ella, que esto obedece a que en diversas ocasiones le había comentado que si ella desobedecía a una de nuestras instrucciones, tendríamos que salir y dejar el caso por completo, con su mami si hablé y me suplica de la manera más encarecida que nos quedemos en el caso, pero no es posible porque ya no convergemos en un mismo criterio”.

¿Por qué Melanie dejó al abogado que defendía su caso?

Antonio Juárez Navarro señaló que Melanie quería buscar a la familia de Christian para pedirles un abrigo que tenían de ella, por lo que la defensa le hizo la recomendación de que no lo hiciera.

“Nos comentaba Melanie que quería buscar a la familia de Christian para pedirles un abrigo que tenía de ella, Christian aparentemente y para llevarle las cosas de Christian, a lo cual nos vimos en la obligación de preguntarle al psicólogo del colegio federal de peritos que es el presidente el doctor Víctor, y nos comentó que sería una falta de respeto abismal, que sería tanto como casi burlarse de esta situación, y eso le dijimos, su mami nos comentó que Melanie ya tiene el abrigo y supone que si fue hacerlo cuando ella le pidió que no, no sé si por esta situación entre tanta vulnerabilidad Melanie haya firmado una revocación del cargo que no se había conferido”.

