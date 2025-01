Trabajadores del Poder Judicial analizan huelga por reducción de prestaciones laborales

Luego de que fueron notificados de la reducción de prestaciones que difieren de los acuerdos alcanzados en el contrato colectivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) contemplan irse a huelga.

Raziel Torres, subsecretario de la sección Sindical 20 del Poder Judicial Federal en Jalisco, dijo que la circular número 02 expone que se van a eliminar o a disminuir las prestaciones en los bolsillos de los trabajadores del rango más bajo al rango más alto, el más bajo, una disminución en su salario integrado anual de cerca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales; en el rango intermedio de cerca de tres mil seiscientos y en el rango más alto de cerca de cuatro mil cien pesos mensuales integrados al año.

"El salario integrado es un sueldo que se compone por el sueldo normal y todas las prestaciones que tú tienes durante el año es lo que utilizan para calcular impuestos, para calcular indemnizaciones, etc. Entonces esto es la disminución de la aportación del patrón. En este caso le llaman Consejo de la Judicatura Federal una disminución del 10 por ciento al dos por ciento".

Se eliminaría el bono

Añade que también se les estaría eliminando un bono. "Al final del día solamente son ajustes salariales que hacen para no tenernos registrados ante el ISSSTE con el sueldo real de un bono que se hace cada cuatro meses que no nos potencialmente dan en noviembre porque dicen que el presupuesto no alcanzará".

Así, el líder sindical calificó su contenido de 'confuso y ambiguo' y lamenta que no es por falta de pericia o por falta de expertiz de quien lo escribió, sino con un sentido malicioso.

"Sabemos que no se le puede sacar sangre de una piedra y que Consejo (de la Judicatura), quien es el que nos paga nuestro sueldo, tuvo una disminución presupuestal por parte del gobierno oficialista de cerca del 13.8 por ciento según se advierte en el propio comunicado. Sin embargo nosotros no estamos de acuerdo en que las disminuciones se tengan que hacer de la mano de quienes trabajan día y noche por mantener una institución respetable como lo es el Poder Judicial de la Federación", expuso.

Así, luego de conocer esta información, se analiza estallar la huelga porque consideran que existe una violación definida y sistemática a las condiciones generales de trabajo o contrato colectivo.

"Evidentemente tenemos que esperar a que efectivamente se materialicen nuestros pagos, nuestras aportaciones, pero como dicen por ahí, pues si el resumen agua lleva y más si ya dijeron que sobre aviso no hay engaño. Entonces es digamos información para los trabajadores de una posible huelga", explicó el Subsecretario.

Trabajadores del PJF se manifestaron este martes Foto: Especial

Para que una huelga pueda ser calificada de legal tiene que existir la aceptación de dos terceras partes de la base trabajadora, es decir, dos terceras partes que estén de acuerdo y conformes con las implicaciones que una huelga lleva.

"Al día de hoy, al día de hoy, sí, como tú bien lo mencionas, hoy que platicamos no hay huelga, pero las condiciones que decimos el día de mañana si se materializan, lo que viene ahí en el escrito, por supuesto que nosotros estaríamos dispuestos a hacer ejercicio de ese derecho y ya estará esperando a través del comunicado oficial del sindicato mayoritario".

En caso de estallar, la huelga se aplicaría en todo el país y a diferencia de los paros realizados en el 2024, no se contaría con guardias para trabajar lo esencial, como se hizo anteriormente.

"Una huelga pudiera llevar, en el peor de los escenarios, a una paralización total de la justicia a nivel federal, y que es la justicia a nivel federal, en términos prácticos, todos los amparos... iniciar con esto terminaría en la declive de la institución judicial que termina en muchas ocasiones arreglando las insuficiencias de judicaturas estatales o de policías ministeriales".

