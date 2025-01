Sector empresarial y sindical manifiestan su preocupación por la minuta de la Ley Infonavit

La desigualdad en la integración de los Comités de Vigilancia, Transparencia y Auditoría, y el manejo de los 2.4 billones de pesos de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores, son las dos, las principales inquietudes que han manifestado los empresarios, líderes sindicales y especialistas con respecto a la minuta de Ley Infonavit aprobada en el Senado de la República, afirmó la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Maribel Martínez Ruiz.

En entrevista, previó a una reunión con integrantes del Notariado Mexicano, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) indicó que hay varias observaciones, aunque son menos recurrentes, por lo que ya revisan las observaciones que les han dejado desde el pasado lunes en los encuentros que sostienen a puerta cerrada.

“Lo que estamos haciendo ahora en la Comisión, es revisar cada una de las observaciones nos han hecho, no sólo en lo que hablamos el día de ayer, nos entregaron documentos, estamos justamente ahorita en la revisión de cada documento, son documentos muy buenos, debo decirles, muy específicos en cada uno del articulado y vamos a revisar cuales son las coincidencias que les insisto, van mucho en el tema de hacer igualitarias los comités en integrantes y tener la certeza de las subcuentas”, expresó.

Revisan posibilidad de eliminar créditos en UMAS

Martínez Ruiz precisó que también revisan la posibilidad de que se eliminen los créditos en UMAS y se otorguen solamente en pesos porque esto es lo que ha generado una desproporción en el pago de los créditos de vivienda de los trabajadores.

Análisis que lleva a cabo la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley INFONAVIT Foto: X @CONCAMIN

“Todavía no lo hemos logrado, debo decirlo, pero si hay una inquietud en ese sentido que sea en pesos y no en UMAS. Ustedes saben que ha sido una pelea del Partido del Trabajo desde la 64 legislatura que hemos estado peleando por eso, pero bueno también entendemos que debe ser un proceso de actualización que no se puede cortar de tajo ante los temas inflacionarios, pero bueno, si es una preocupación que se ha manifestado”, expresó.

La legisladora federal dijo además que, que se busca garantizar que independientemente de su estado civil, los jóvenes podrán acceder a un crédito de vivienda del Infonavit.

“Justo la modificación va en ese sentido que no solamente se vea por personas que tienen una familia, estamos hablando de personas trabajadoras, independientemente de tu estatus civil”, comentó.

En el marco del análisis que lleva a cabo la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley del #INFONAVIT, el presidente de la #CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, participó, en representación del sector empresarial, junto con el presidente del @cceoficialmx,… pic.twitter.com/1MNDFLAUzl — CONCAMIN (@CONCAMIN) January 14, 2025

La titular de la Comisión de Vivienda ya se reunió con líderes empresariales como el del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes, así como de la Concamin y Concanaco Servytur. Este martes tuvo encuentros con los integrantes de la Comisión de Vivienda de COPARMEX y del Notariado Mexicano.

Reiteró lo dicho por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que, la minuta de la Ley Infonavit es prioritaria, por lo que se trabaja para que esté lista en el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el uno de febrero.

Con información de Víctor Ortega

