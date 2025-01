Localizan sin vida a Alejandro Rivera Garza, taxista interceptado con un poncha llantas en carretera Salamanca

El taxista Alejandro Rivera Garza fue hallado muerto en la carretera estatal Salamanca-Juventino Rosas a más de 24 horas de su desaparición. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato y no hay detenidos por el crimen.

De acuerdo con familiares del hombre, tras el reporte de su desaparición, la unidad fue encontrada abandonada por la Guardia Nacional aún costado de la carretera estatal, sin que hasta ese momento se conociera la ubicación del operador.

Según las indagatorias, en la zona donde se suscitó la privación de la libertad, fueron halladas poncha llantas sobre la cinta asfáltica que incluso algunos conductores tuvieron que esquivar al encontrarse transitando por ese lugar.

“En la carretera Juventino – Salamanca los pararon, había un poncha llantas en la carretera. La unidad la encontraron abandonada sobre la propia carretera pero ya no estaba él, ya no había nadie. Lo que dice el presidente de acá de los taxistas es que ya venían de dejar un pasaje de Juventino Rosas y venían dos unidades, nada mas que la otra sí alcanzó a esquivar y fue quien avisó a la Guardia Nacional, ya cuando llegaron pues ya no había nadie”, comentó un familiar del conductor.

Alejandro Rivera Garza. Foto: FB NPIMX

Una camioneta negra se llevó a Alejandro Rivera

Testigos que pasaban por la autopista, aseguran que en una camioneta de color negro fue donde se llevaron a varias personas, entre ellas al conductor del taxi.

La ficha de búsqueda de Alejandro Rivera Garza señalaba que era un hombre de complexión robusta, media 1.74 metros, con bigote, cabello en color negro con algunas canas, de tez morena. Con dichas descripciones pudieron dar con el paradero del hombre.

