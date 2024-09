Se convierte en lugar fantasma área donde se desbordó el río en Tejupilco, familias empiezan a desocupar sus viviendas

El riesgo de que se vuelva a desbordar el río en Rincón de López, en Tejupilco al sur del Estado de México, ha convertido una parte de la Cuarta Sección en un lugar fantasma tras el éxodo de las familias en días pasados, que buscan ponerse a salvo. Las autoridades ya han planteado un proyecto de reubicación a largo plazo.

En un recorrido realizado en la zona que está asentada cerca de la rivera del afluente, se observó que las casas ya están abandonadas y en la zona reina el silencio. La fuerza del agua fue tal que arrasó con los cimientos de varias casas, rompió rocas enormes para abrirse paso río abajo, lo que dejó daños en las viviendas de esta zona.

Sigue leyendo:

Protección Civil Federal y EdoMéx reportan sólo dos calles encharcadas en Chalco; intensifican limpieza de la zona afectada por las lluvias

Activan Gobierno Federal y Edomex programa de limpieza y sanitización en Chalco

Arelí Birrueta Jaimes, dejó su casa el día del primer desbordamiento luego de que el agua entró por las ventanas de la cocina como un "tsunami", una ola enorme que rompió los vidrios. Como pudo, logró nadar hasta una de las recámaras en donde estaban su mamá y su abuela de 101 años y se puso de escudo para evitar que el agua las arrastrara a ambas.

Para evitar gastar en renta, él junto a su familia y sus padres, quienes vivían en otra casa, se movieron al garaje de su hermana en la segunda planta, en donde fueron acogidos todos por el momento.

Soledad Macedo Cárdoso, doña Chole, de 84 años, fue rescatada del aguas, aunque ya no se acuerda cómo fue a parar a la casa de su nieto, agradeció a Dios que todos en su familia y vecinos están bien, incluido "Willy" su perro, con el que se reencontró.

"Estoy en casa de un nieto, hijo de mi hijo, cuando sentí ya estaba allá no supe nada, crees que no supe ni como llegué a allá... quien sabe yo ya ni me acuerdo lo que tenía de tanta tirlanga, el caso es que resulté con ropa nueva", presumió con una sonrisa.