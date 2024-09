¿Qué está pasando con la elección de Álvaro Obregón?

La elección en la alcaldía Álvaro Obregón podría llegar a ser anulada luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara que el alcalde electo, Javier López Casarín, rebasó los topes de gasto de campaña con las publicaciones que realizó en Facebook. Con ello, la decisión pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es la instancia facultada para resolver el caso.

De acuerdo con el organismo, el excandidato evadió el reporte de gastos por propaganda en Facebook por más de un millón de pesos, lo que rebasó el tope de campaña en 5.8 por ciento.

INE confirma que Javier López Casarín rebasó el tope de gastos de campaña

¿Javier López podría perder la elección de Álvaro Obregón?

A detalle, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) encontró que hubo pagos no reportados por 239 pautas en redes sociales, más la edición y producción de 70 publicaciones y 81 videos, que pueden cuantificarse por casi medio millón de pesos. Asimismo, se detectaron montos no registrados por alrededor de un millón de pesos, lo que sumado a su informe de 2.5 millones de pesos, rebasa el tope de 3.3 millones de pesos.

Argumentan evaluación no objetiva

Al respecto, el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, argumentó que la evaluación de la UTF no fue objetiva, ya que el contenido pudo ser elaborado de manera casera.

“Un apartado en el cual se evalúan 70 imágenes que no fueron reportadas y que se difundieron en la página Facebook, las cuales se están considerando como propaganda de campaña a favor de Javier López Casarín, mismas que se cuantifican en mil 170 pesos cada una. No comparto esta evaluación y considero que la UTF no realizó una ponderación objetiva de estas imágenes, ya que estas pudieron ser editadas de manera casera mediante aplicaciones, incluso, de un teléfono celular”, explicó.

En respuesta, la consejera Dania Ravel Cuevas refirió que López Casarín sí obtuvo un beneficio con las publicaciones en redes sociales, cuyo gasto no fue reportado. En tanto, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona aseveró que es obligación del INE evitar el uso ilegal del dinero a través del maquillaje de las cifras, ello con el fin de promover un ambiente democrático.

“No me parece razonable buscar como le hacemos ajustes al dictamen para que al viejo estilo de cómo se maquillaban las actas, ahora maquillemos las cuentas”, dijo.

edg