INE confirma que Javier López Casarín rebasó el tope de gastos de campaña

Tras dos horas de discusión y un receso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó el rebase de tope de gastos de campaña de Javier López Casarín (Morena, PT, PVEM) en la contienda por la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Será ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resuelva si se anulan las elecciones de la alcaldía Álvaro Obregón, donde Casarín había obtenido el triunfo, por el argumento de rebase de tope de gastos de campaña.

¿Cuál fue el proceso de evaluación del INE?

En la fuerte discusión, el consejero Jorge Montaño pidió revisar algunos de los contratos para volver a ser valuados, pues argumentó que la matriz de precios aplicada no fue la correcta.

Sin embargo, el INE solo valuó a la baja 70 imágenes considerando el valor más alto de la matriz de precios, que fue de 740 pesos por cada imagen.

Aún con ese descuento de unos 30 mil pesos, López Casarín sigue rebasando el tope de gastos de campaña con poco más de 190 mil pesos, es decir un 5.8 por ciento del tope máximo.

3 millones 508 mil pesos: el costo de la campaña de López Casarín

Según lo que definió el Consejo General del INE, con un proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización, López Casarín reportó gastos por 2 millones 502 mil pesos, pero tras la revisión de los gastos no reportados y otras irregularidades, sus gastos ascendieron a 3 millones 508 mil pesos. Eso significa que rebasó el tope de gastos de campaña que era de 3 millones 315 mil pesos.

El Consejo General del INE también rechazó la propuesta del consejero Jorge Montaño en la que se pretendía que la contratación de 239 anuncios difundidos en Facebook se tomaran como gastos no comprobados, y no como gastos no reportados.

También se bateó una propuesta respecto a la contratación de jingles se considera un costo de 158 mil 928 pesos y se toma como parámetro de 26 mil por cada uno. Para Montaño esa cuantificación era incorrecta, porque si bien esos servicios se contrataron para la Ciudad de México, el proveedor fue del Estado de México. Esa propuesta también fue rechazada.

La consejera Carla Humphrey votó a favor del proyecto del rebase de tope de gastos de campaña, votó también en particular en contra de las matrices de precios.

srgc