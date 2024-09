AMLO rifará uno de sus relojes: ¿quiénes pueden participar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la última conferencia mañanera, el próximo 30 de septiembre, rifará a los medios de comunicación que asisten a Palacio Nacional, uno de sus relojes.

“Yo también tomé una decisión para ustedes. Tengo otro (reloj), no es tan bueno como este, pero tengo otro. Lo vamos a dejar aquí entre ustedes, el último día. O sea, todos los que han venido que hagamos su número y se lo entrego aquí. Aquí lo rifamos, el último día. Que va a ser el lunes 30 de septiembre”, indicó.

Sigue leyendo:

Estudiantes de la UNAM marcharán de CU al Senado | ALTERNATIVAS VIALES

Tren Interurbano beneficia a 20 mil usuarios diarios desde Toluca hasta Santa Fe

En la conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional indicó que tras haber aclarado el precio de su reloj, “me di cuenta de que tiene como 250 mil vistas la mentira de que cuesta 117 mil pesos, pero este cuando me lo regalaron costaba 120 dólares y me lo trajeron de San Francisco, hace más de seis años, son como cuatro mil pesos de ahora”, dijo.

Fue en la mañanera del jueves, cuando el mandatario federal desmintió que el reloj que usa sea de lujo y que cueste más de 120 mil pesos, así como se ha difundido en las redes sociales.

“Los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, no, no, no. A ver si lo consigues… Voy a aprovechar para decir por qué no es esa marca porque esa vale 120 mil pesos ese reloj, pero me usan a mí, me usan desde algún tiempo y sale en una revista. Me usan para hacer publicidad a una marca, ahorita lo van a ver”, resaltó.