¿Vives en la Benito Juárez? Estas son las colonias más peligrosas en sismos | MAPA

¿Vives en la alcaldía Benito Juárez? Si ese es tu caso o trabajas ahí o bien buscas comprar un inmueble en dicha zona esta información te interesa, pues el Instituto de Ingeniería UNAM y SkyAlert mapearon las colonias en las que los temblores poseen el mayor nivel de peligro sísmico, es decir en donde existe efecto de sitio o amplificación de las ondas sísmicas.

Hace apenas 7 años, el terremoto de magnitud 7.1 del 19 de Septiembre de 2017 devastó a una serie de inmuebles situados en la Benito Juárez, que dicho sea de paso es la alcaldía con más plusvalía, pues cuenta con un $3,920.83 millones de pesos de Valor Agregado Censal Bruto de la industria manufacturera, lo que la posiciona con el octavo lugar con mayor participación de este indicador en la Ciudad de México.

Y como parte de la cultura de prevención sobre sismos y terremotos es importante que sepas que en la alcaldía Benito Juárez existen tres tipos de zonas:

Zona de Lomas Zona de Transición Zona Lacustre

Zona de Loma (I o firme)

La Zona de Lomas es aquella en donde el terreno es más firme y está clasificada como la número I por el el Instituto de Ingeniería UNAM. Se encuentra al suroeste, donde el efecto sísmico no es significativo. En esta zona no hay grietas y no hubo daños severos durante el sismo del 19S de 2017.



Algunas colonias que se encuentran en esta zona son:

San José Insurgentes

Mixcoac

Santa María Nonoalco

Parte de San Pedro de Los Pinos

Zona de Transición (II o moderada)

La Zona de Transición fue denominada por la UNAM como la II o moderada. Aquí el suelo tiene un espesor de 4 a 12 metros, con una leve amplificación de las ondas sísmicas (5-9 veces). Se reportaron agrietamientos ligeros y los daños en el terremoto del 19S de 2017 fueron mínimos.



Algunas colonias que se encuentran en esta zona son:

Parte de San Pedro de Los Pinos

Parte de La Nápoles

Insurgentes San Borja

Del Valle

Tlacoquemécatl

Nochebuena

Zona Lacustre (III o blanda)

La Zona de Lacustre es la denominada como Blanda y es la que más extensión posee en la alcaldía Benito Juárez, pues abarca el centro y noreste de la alcaldía. Aunque no hay grietas visibles, esta zona tuvo la mayor cantidad de daños durante el sismo del 19S de 2017. El suelo tiene mayor espesor (hasta 50 metros) y amplifica las ondas sísmicas de forma considerable, lo que explica los daños durante los sismos de 1985 y 2017.



Algunas colonias que se encuentran en esta zona son:

Parte de La Nápoles

Del Valle

Narvarte

Vertiz Narvarte

Portales

Santa Cruz Atoyac

San Simón

Álamos

Moderna

Letrán Valle

MAPA de microzonificación sísmica en Benito Juárez

Mapa de microzonificación sísmica en la Benito Juárez

