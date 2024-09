Lenia Batres y Loretta Ortiz defienden la reforma al Poder Judicial

El Poder Judicial no es propiedad de los jueces, ministros o trabajadores, pues su único dueño es el pueblo de México, aseguró la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Este jueves, estudiantes de diversas universidades que apoyan la reforma judicial realizaron una mítin afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Batres y la ministra Loretta Ortiz subieron al templete y tomaron la palabra entre gritos de “no están solas”.

Batres aseguró que es urgente la reforma luego de hacer una crítica al Poder Judicial.

Ambas ministras se pronunciaron a favor de la reforma de AMLO

Piden que el pueblo tenga acceso a la justicia

Dijo que la justicia en México es cara, elitista, que tiene fuertes sesgos racistas, clasistas, sexistas, mucha parcialidad y grandes datos o frecuencia de elementos o actos de corrupción.

“Necesitamos acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos, igual que para el más rico, para el más pobre de nuestro país. Es la principal reforma que necesita el Poder Judicial, pero para eso requerimos primero, para que eso sea posible, necesitamos avanzar también en una justicia o en un Poder Judicial sometido a controles…

“Al control de los jueces mismos, necesitamos un órgano de jueces que pueda juzgar jueces -lo que ya se está resolviendo-, necesitamos también controles administrativos, que pueda haber sanciones administrativas, de suspensiones, cuando se tardan los jueces en resolver los casos, por ejemplo”, señaló.

Aseguró que se requieren jueces sensibles a los problemas que aquejan a la población.

“El Poder Judicial no es propiedad de los jueces, no es propiedad de los magistrados, no es propiedad de los ministros y ni siquiera de los propios trabajadores a los que se les está respetando todos sus derechos laborales. El poder judicial tiene un solo dueño y es el pueblo de México que tiene en todo momento el derecho inalienable para transformarlo como parte esencial de su forma de gobierno”, enfatizó.

Ortiz se comprometió a velar siempre por los derechos del pueblo y agradeció el apoyo de los estudiantes.

