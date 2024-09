Día Mundial de la Salud Sexual: así puedes saber si tienes una ITS y cómo prevenirla

De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde hace 14 años, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, estableció el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual con el objetivo de promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población. Donde Censida y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), son las instituciones responsables del cuidado de la salud sexual de los mexicanos.

Al respecto, Daniel Fernando Pérez Larios, subdirector de Mejoras para la Calidad de la Atención, del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), informó que México se ha encargado de desarrollar políticas públicas orientadas a aumentar la cobertura de atención de la salud sexual y reproductiva con visión de prevención y autocuidado. En ese sentido, Censida compartió los puntos para saber si tienes una ITS (Infección de Transmisión Sexual) y cómo puedes prevenirla.

¿Cómo saber que tengo una ITS?

La primera señal para mantenerte alerta es después de tener una relación sexual sin protección, es decir, sin utilizar un preservativo o condón. Posterior a ello, debes fijarte si en la primera semana o hasta los tres meses posteriores, aparecen los siguientes síntomas en la vagina, pene, ano o boca:

Granitos, llagas, úlceras o "rozaduras", con molestias tales como dolor, ardor, o sin ninguna molestia.

Flujo vaginal en poca o mucha cantidad que puede acompañarse de mal olor, comezón, ardor o sin ninguna molestia.

"Bolitas" o verrugas o "cresta de gallo" que casi siempre no dan molestias.

En los hombres, secreción por donde orinan o por el recto, acompañado de dolor y ardor al orinar.

Si ves la presencia de alguno de estos síntomas, no te automediques ni dejes pasar el tiempo para evitar complicaciones, acude con el médico que te ayudará a darte el mejor tratamiento.

También, puede pasar que no tengas ningún síntoma, pero eso no significa que estés completamente sano. Si tuviste una relación sexual sin condón, acude a tu clínica para una revisión, ya que todas las ITS pueden diagnosticarse con una prueba de sangre o mediante el flujo vaginal, anal o por la uretra, según describe el Censida.

Si tuviste una relación sexual sin condón, acude a tu clínica para una revisión.

¿Cómo prevenir una ITS?

De acuerdo con Censida, la manera más efectiva de protegerte de una Infección de Transmisión Sexual (ITS) es utilizar condón femenino o masculino cada que tengas una relación sexual, ya que el preservativo crea una barrera para evitar el contacto piel con piel y el intercambio de fluidos corporales durante la actividad sexual.

Lo anterior debes hacerlo sin importar si tienes varias o solamente una pareja sexual. En el caso de que uno de los dos adquiera una ITS, es importante atenderse lo más pronto posible, ya que en ocasiones no se puede saber a simple vista que una persona tiene una Infección de Transmisión Sexual.

Si deseas obtener más información sobre las ITS, puedes llamar sin costo a la línea telefónica del Censida en CDMX 52 07 40 77 y sin costo en los estados al 01800-7120886 y 01800-7120889, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:30 horas.