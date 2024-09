Así fue la última Mañanera de AMLO desde Palacio Nacional

Este 30 de septiembre se lleva a cabo la última conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Desde su primera conferencia matutina el 3 de diciembre de 2018 hasta este día, el canal del Gobierno de México en Youtube sumó 909 mil suscriptores y cuenta con más de 4 mil videos.

En la última conferencia, 128 reporteros de diferentes medios de comunicación abarrotaron el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Se espera que durante el encuentro, el presidente de México rife, entre los comunicadores, uno de sus relojes con valor de 2 mil pesos.

Medios de comunicación durante la última conferencia Mañanera de AMLO. Foto: Noemí Gutiérrez

Reporteros durante última Mañanera de AMLO. Foto: Daniel Ojeda/El Heraldo de México

AMLO se va satisfecho

Al encabezar su última mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se va satisfecho.

Destacó que este martes entregará la banda presidencial, a Claudia Sheinbaum Pardo, además de que le irá muy bien a México.

A las 07:14 horas ingresó al salón Tesorería de Palacio Nacional entre gritos de “¡Es un honor estar con Obrador!” De algunos de los 128 asistentes reporteros, youtubers y simpatizantes.

“Agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años. Este diálogo circular que hoy concluye, me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum”, dijo.

“No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados”, apuntó.

Suman mil 429 mañaneras en el sexenio

En la mañanera mil 429 dijo que se logró reducir la pobreza en su gobierno.

“Y, como he venido repitiendo, me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. No personal, les digo, me siento muy satisfecho”, enfatizó.

Acompañan al presidente los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores y Cultura.