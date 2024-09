Congreso CDMX aprueba minuta sobre Guardia Nacional

El Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior, se logró con 43 votos a favor de Morena-PT-Verde-PRD y 19 en contra de PAN-Movimiento Ciudadano-PRI; por lo que la capital se convierte en una de las primeras entidades en aprobar esta minuta enviada por el Senado.

Al hablar a favor del dictamen, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo que se busca con esto brindar certeza jurídica a la Guardia Nacional para pacificar el territorio nacional, a través de una institución profesional y disciplinada.

Mientras que, al posicionarse en contra, el panista, Mario Sánchez Flores afirmó que la ineficiente gestión de la seguridad pública a nivel federal ha llevado a la militarización del país y a demeritar la labor de los cuerpos policiales, que son capaces, arriesgan su vida y han mantenido la seguridad de la capital; y aseveró que el perfil castrense es incompatible con la policía que requiere el país.

De igual forma, el vicecoordinador panista, Orlando Garrido indicó que la política de seguridad que se pretende realizar con esta reforma no atenderá los delitos de inseguridad latentes en la Ciudad de México, tales como secuestros, homicidios, y violencia contra las mujeres.

En respuesta, la petista, Jannete Guerrero Maya expresó que esta reforma no militariza al país, sino que fortalece el marco legal para realizar labores de inteligencia y garantizar su actuación bajo un estricto respeto a los derechos humanos, y da certeza jurídica a la participación de los elementos activos en labores para contrarrestar la violencia que afecta a varias regiones del país

En tanto, la coordinadora del PRI, Tania Larios (que también fue contra este tema) refirió que se necesita una propuesta seria para integrar un sistema nacional de seguridad sólido, bien coordinado y organizado.

“La minuta que estamos discutiendo para darle a la Guardia Nacional mando militar no es más que una consigna, la verdad es que la reforma no plantea una solución real para resolver la inseguridad de la que hoy es presa el pueblo de México. La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena no hará más que reproducir un modelo que se ha demostrado que no es la respuesta, un modelo sin resultados, una estrategia repleta de abrazos, pero huérfana de contundencia frente al crimen”, destacó.