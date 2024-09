¡Es oficial! Diputados elevan a rango constitucional programa de Jóvenes Construyendo el Futuro

En una sesión que sirvió para que varios legisladores de la Cuarta Transformación se despidieran del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 473 votos a favor y ninguno en contra, la quinta iniciativa presidencial, el pasado 5 de febrero, para plasmar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el artículo 123 de la Constitución Mexicana.

La iniciativa plantea la incorporación de un párrafo que garantice el apoyo económico a jóvenes que no estudien ni trabajen para que tengan oportunidades de capacitarse para incorporarse al mundo laboral, por un monto de 248.93 pesos diarios, equivalente a 7 mil 467.9 pesos, es decir, 89 mil 614.8 pesos anuales.

“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley".

El dictamen, fue aprobado el uno de agosto pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la 65 Legislatura, incluso con el aval de la oposición, por lo que se espera que en el pleno de la 66 Legislatura, sea aprobada sin contratiempos.

Al fijar postura, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, destacó el impulso del gobierno federal que invierte 500 mil millones de pesos anuales en beneficio de más de 10 millones de jóvenes, cuando antes eran considerados ninis, y sólo recibían

“Porque antes, no recibíamos apoyos, antes recibíamos balazos, antes no se garantizaba nuestro derecho sino se nos criminalizaba, perseguía y desaparecía. Por eso, a las y los jóvenes, a las juventudes que no están viendo hoy les digo: prohibido olvidar; prohibido olvidar el 68; prohibido olvidar el 71; prohibido olvidar Ayotzinapa; prohibido olvidar todos los agravias que vivimos durante el prianato”, dijo.

Abril Ferreyro Rosado del PAN, reconoció que el dictamen en favor de los jóvenes es un paso audaz hacia el futuro que merecen, aunque se queda corto porque no se debe permitir que dicho apoyo se exclusivo para quienes no trabajan ni estudian, cuando hay quienes requieren también un estímulo ante el sacrificio que llevan a cabo para sacar adelante a sus familias.

“Es por ello que proponemos que el apoyo sea universal, accesible y para todas las juventudes; que no se quede nadie afuera, especialmente aquellos en situación vulnerable. Existen muchos jóvenes estudiantes que realizan un doble esfuerzo para continuar estudiando y mantener a sus familias. Es a ellos a quienes no podemos dejar de apoyar en este tipo de programas ya que hacen un gran sacrificio para superarse y salir adelante”, destacó.

Luis Enrique Miranda, el Partido Verde, manifestó que Jóvenes Construyendo el Futuro, busca revertir la historia de abandono de este sector de la población, brindándoles la oportunidad que merecen para crecer y contribuir plenamente al desarrollo de la nación, ya que les brinda la oportunidad de adquirir competencias y habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral.

Al final se presentaron 179 reservas con más de 40 oradores que al final retiraron su reserva, lo que prolongó la discusión durante varias horas. El proyecto de decreto fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Las otras cuatro iniciativas constitucionales del paquete presidencial que ya fueron aprobadas son: La Reforma al Poder Judicial; la de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; la de la Guardia Nacional y de Salarios Mínimos.

