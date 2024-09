"No era contra ella": asesinan a balazos a Fernanda, niña de 13 años que vendía dulces en su domicilio en Guanajuato

Únicamente los testigos escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego y cuando salieron a percartarse de lo sucedido hallaron el cuerpo sin vida de una menor identificada como Fernanda de 13 años de edad, quien se encontraba atendiendo un puesto de dulces en el estado de Guanajuato.

Un reporte al 911 durante la noche de este jueves 19 de septiembre fue lo que provocó una intensa movilización policia en la ciudad de León, específicamente en la colonia Villas de San Juan, donde de acuerdo con los primeros reportes hombres en motocicleta realizaron disparos al aire.

La entidad de Guanajuato ha sido una de las más azotadas por la violencia

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Vecinos temen por su vida tras la muerte de la menor en Guanajuato

Cuerpos de emergencia arribaron a un domicilio ubicado sobre el Circuito Eugenio "El Mono" Arenaza donde ayudaron a la menor y realizaron los primeros auxilios, sin embargo, derivado de los balazos que recibió a la altura de la cabeza, la menor no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal, además de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el área e hicieron el levantamiento del cuerpo. Ellos serán los encargados de abrir una carpeta de investigación por homicidio y esclarecer el móvil del ataque, si se trató de una bala perdida o los hombres habrían ido directamente contra la menor.

Vecinos temen por su vida tras el ataque de la menor

Foto: Cuartoscuro

El periódico AM de León acudió a la zona del tiroteo y entrevistó a los vecinos de la colonia Villas de San Juan quienes pidieron el anonimato por cuestiones de seguridad. Ellos describen a Fernanda como una niña tranquila que no se metía con nadie, incluso mencionan que el ataque no era para ella.

Primer cuatrimestre de 2024, Guanajuato rebasa los mil homicidios

La version que ellos ofrecen es que al momento del ataque, pasadas las 22:00 horas, solamente alcanzaron a escuchar: "Ahí vienen, corran", y posteriormente escucharon las detonaciones. Al final, observaron a los presuntos agresores huir del área con rumbo desconocido. Hasta el momento no hay informes de personas detenidas.

En el primer cuatrimestre del 2024 mataron a mil 002 personas en Guanajuato y fue durante marzo y abril que se registró un repunte en el número de homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Seguir leyendo:

Joven se arroja al paso del tren en línea 7 y colapsa la circulación en metro de CDMX

Temblor hoy viernes 20 de septiembre en El Salvador: Sismo de magnitud 5.0 sacude costa de La Paz