AMLO celebra reforma a la Guardia Nacional: "que no vuelva a suceder lo que padeció la Policía Federal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, para evitar que se destruya y no llegue un “García Luna”

“Yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional que ha significado en cinco años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo que todo este esfuerzo no se eche por la borda, con el paso del tiempo que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal que se inició con Zedillo y llegó a manejar la García Luna y se corrompió”, afirmó.

Tras los 362 votos a favor y 133 en contra que permitieron avalar la reforma en materia de seguridad y cuyo objetivo es prevenir el abuso de autoridades, el titular del Ejecutivo recalcó que la Guardia Nacional ya tiene 130 mil elementos y se han construido cerca de 500 cuarteles.

El dictamen concluyó con 362 votos a favor

“Todos esos elementos han pasado por una formación. Hay disciplina. Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional”, señaló.

López Obrador dijo que en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos pero sin especialización. “No profesionales, no disciplinados muchos administrativos, más que operativos en ese tiempo, calculo que habían 20 mil elementos para todo el país durante todo el tiempo que estuvo la Policía Federal no hicieron cuarteles, instalaciones”, apuntó.

