Diputados aprueban en lo general reforma a la Guardia Nacional

Tras ocho horas de acusaciones de militarización de la seguridad pública y falta de resultados en la materia y la defensa de política de seguridad del actual gobierno, el pleno de la Cámara de Diputados avaló las reformas que permiten la adscripción de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Con 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones avanzó la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que faculta al jefe del ejecutivo, disponer de la GN para la seguridad interior y defensa exterior en caso de estimarlo necesario y busca que dicha corporación tenga reglas claras de funcionamiento, para prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, señaló que la Reforma a la GN, no es la “panacea” para terminar con la inseguridad en el país, pero sí un paso adelante para combatir, de manera eficiente la incidencia delictiva que sufre México.

“No, yo no creo en eso, yo no creo en panaceas. Yo creo que es una gran experiencia la que vamos a vivir y sí creo que frente a lo que está pasando en el país, esta reforma va a atenuar y va a ser instrumento para responder al gran reto de la inseguridad pública provocada desde el 2000, desde hace décadas por la delincuencia organizada, por el crimen organizado”, comentó.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, recordó que, en el 2019, apoyaron la creación de la Guardia Nacional, y después, avalaron incluso la permanencia hasta 2028 del Ejército nacional para intervenir en tareas de paz, mientras se construía la policía civil, lo que no finalmente no se cumplió, lo que da cuenta de que no hay una estrategia real para enfrentar y combatir a la delincuencia

“Vamos en contra y vamos en contra porque estamos convencidos de que a esta patria le hace falta un proyecto de seguridad, le hace falta una idea clara de cómo lograr la paz y vamos en contra porque esta iniciativa vulnera dos cosas importantes. La primera, el sistema de seguridad que va a quedar en manos de ahora en adelante del Ejército y la segunda paradójicamente vulnera el Ejército”, comentó.

El dictamen que pasa al Senado de la República, también otorga, de manera constitucional a la Guardia están la de la investigación de los delitos en el ámbito de su competencia; también le dan la posibilidad de coordinarse con el ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno.

De esta manera, en el artículo 21 de la Reforma se señala que “la Federación cuenta con una fuerza de seguridad pública, profesional de carácter, permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de la defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

