Estudiantes de derecho piden ser escuchados por legisladores

Los estudiantes de la Facultad de Derecho pidieron a los legisladores entrar en diálogo, con el objetivo de discutir la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos aquí y hacemos este llamado a los medios para realmente pedirle a las y los legisladores que nos escuchen que nos abran las puertas de San Lázaro que nos abran las puertas del Senado que realmente abran las puertas porque esa es la casa del pueblo el pueblo se ha estado levantando a través de sus estudiantes, a través de los alumnos de diferentes universidades también para ser escuchados. Exigimos a las y los legisladores que nos abran las puertas porque queremos decirles qué pensamos, queremos realmente externar nuestras preocupaciones y porque también queremos plantear nuevas opciones”, declararon.

Sigue leyendo:

Morena amaga con juicio político a jueces que suspendieron discusión de reforma al poder judicial

Morena, PT y Verde planean discutir reforma Judicial este martes en el Pleno de San Lázaro

No hemos sido manipulados ninguno de nosotros: estudiantes de Derecho

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la entrada de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, Luis Antonio Figueroa, estudiante de Derecho en la UNAM, afirmó que ya enviaron a distintos senadores y diputados una serie de documentos firmados donde exigen este diálogo y debate.

“El día de hoy se presentaron diferentes derechos de peticiones en la Cámara para realmente ser escuchados, estas son cartas firmadas por estudiantes de diferentes universidades, también por Sociedad Civil para que realmente se haga algo en esta reforma judicial”, explicó.

Luis Antonio Figueroa, estudiante de Derecho en la UNAM / CUARTOSCURO

Al ser cuestionados sobre lo dicho por el mandatario federal, donde afirmó que los estudiantes están siendo manipulados, Aldair Rodríguez, también estudiante de Derecho, enfatizó en que nadie los está manipulando, más bien son los estudiantes los que se están informando y apuntó que dentro de la facultad no se ha generado alguna división.

“Dentro de la universidad no hay ninguna división, hay pluralidad de ideas, pluralidad de pensamiento… Yo considero que no hemos sido manipulados ninguno de nosotros, ni ninguno de los que estuvimos el día de ayer en Paseo de la Reforma. Tenemos un criterio y simplemente estamos informados”, explicó.

En tanto a lo dicho por legisladores de Morena de que probablemente sea esta semana cuando se apruebe la reforma al Poder Judicial, los estudiantes pidieron no apresurar la discusión, pues pese a que no están en contra de que se haga esta reforma, no concuerdan con los términos de la misma.

“Solicitamos a los legisladores que no le den premura a esta reforma, si viene cierto que es una prioridad, no se tiene porque hacer de manera correteada y de una manera instantánea, pues hay que respetar el proceso legislativo”, sostuvieron.