Enrique Alfaro insiste: no hay desapariciones forzosas en la Central Camionera en Tlaquepaque

No hay una alerta ni reportes por parte de las autoridades federales ni de las estatales, respecto de desaparición de personas, principalmente jóvenes en las inmediaciones de la Central Camionera en Tlaquepaque, insistió el mandatario jalisciense Enrique Alfaro.

Las últimas semanas se ha mencionado por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas que en las inmediaciones de la Central de Autobuses se han dado casos de desaparición forzada, principalmente a jóvenes.

Además, el gobernador dijo que este tema no ha sido abordado en la Mesa Estatal de Seguridad porque en su mayoría han sido ausencias voluntarias.

Sigue leyendo:

Enrique Alfaro reflexiona tras su última reunión con AMLO: "Nuestra historia ha sido larga y compleja"

Inauguran Casa Darinka, espacio de apoyo a menores con cáncer y sus familias

Las desapariciones en ese punto son voluntarias, asegura Alfaro.

"No es cierto, yo lo he explicado y lo voy a decir hasta el cansancio": Enrique Alfaro

"Que haya un registro de que una persona que tiene una denuncia de desaparición pasó por última vez en la Central, no significa que lo levantaron en la Central. Es que es muchas veces casos de ausencias voluntarias que se suben a un camión y se van por su propia cuenta y su último registro es en la Central".

Descalificó además que se mencione que en este punto se estén dando desapariciones, recientemente se habló de al menos el reporte de 15 jóvenes. Enrique Alfaro acusó a los medios de seguir difundiendo mentiras sobre este tema.

"Hay quienes lo quieren usar para construir una historia absurda, pero no vamos a abonar al caso. -¿No se ha tocado el tema en la mesa de Seguridad?- No existe tal tema ni por las autoridades estatales, no es así como se está planteando. Los medios que quieran seguir construyendo esta mentira, pues que le sigan".