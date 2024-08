Inauguran Casa Darinka, espacio de apoyo a menores con cáncer y sus familias

Casa Darinka, un refugio para menores que padecen cáncer y sus familias, se inauguró hoy en la colonia Independencia en Guadalajara. Su nombre es un homenaje a una pequeña quien perdió la vida por cáncer y quien previo a su deceso pidió no ser olvidada.

Susana Díaz, la mamá de Darinka, quien hoy cumpliría 15 años de edad, agradeció a las autoridades presentes y a Nariz Roja por hacer un homenaje y hacer realidad el sueño más grande su hija, tener un espacio para atender a niñas y niños que padezcan el cáncer de cualquier tipo.

"Se necesita un Gobierno, de la familia, principalmente, de ustedes de la sociedad, y gracias Alejandro por cumplir, yo creo, uno de los sueños más grandes de mi hija Darinka".

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja. Foto: Mayeli Mariscal.

Este es el tercer albergue de la Asociación Nariz Roja en la zona metropolitana y se ubica en la colonia Independencia en Guadalajara. Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, quien administrará este refugio, recordó la crisis de medicamentos en el 2019 por parte de la administración federal, y que contrasta con acciones que han sido referente nacional en la administración estatal.

"Tengo yo 15 años en esto y le rasqué a todo lo que había pasado antes, históricamente, en la atención de los niños con cáncer y me atrevo a decir que no hubiera podido lograrse todo esto si no es por la voluntad y la buena obra del gobernador".

Por su parte, Alfaro dijo que estas acciones de la Federación deben quedar en la memoria de todos, "para que nunca vuelva a suceder la indiferencia, el cinismo, la falta de compromiso con quienes más necesitan de nuestra ayuda. Lo que sucedió al inicio de este gobierno no tiene nombre, porque yo puedo tener muchas diferencias políticas con el proyecto de gobierno en este país, pero esas son diferencias políticas, pero el haber generado esa crisis a partir del desabasto de medicamentos, particularmente de oncológicos, para los niños, lo dije entonces y lo digo hoy, es un no tener madre. Eso que sucedió es otra cosa".

Reconocimiento al gobernador Enrique Alfaro

Casa Darinka, el tercer albergue en la ZMG. Foto: Mayeli Mariscal.

La AC entregó la medalla Corazón Jalisciense al mandatario Enrique Alfaro por las decisiones que permitieron salvar vidas de niñas y niños con cáncer. Alfaro dijo que esa medalla no es personal sino que la comparte con todos quienes atienden a pacientes con cáncer.

Como pendiente Alejandro Barbosa, solicitó al mandatario un espacio para construir un albergue para adultos con cáncer en las inmediaciones del Instituto de Cancerología que aún se construye y que, de acuerdo con el mandatario estatal, se estará entregando en el mes de noviembre, antes de concluir su gestión.