Jalisco: las desapariciones cerca de la Central Camionera serían voluntarias, afirman autoridades

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió prudencia para no generar psicosis sobre el tema de personas desaparecidas. Sostuvo que, en los últimos días, se han localizado principalmente a jóvenes que se fueron por iniciativa propia.

"Que no es cierto, no hay ninguno, yo lo que diría es que llevamos los últimos días para que ustedes los revisen varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos, yo lo que digo es hablemos con prudencia de estos temas, muchos casos de ausencias voluntarias", reviró al ser cuestionado por las 15 personas supuestamente desparecidas en las inmediaciones de la Central Camionera.

En esta zona, o en la ruta hacia esta terminal de transporte terrestre, se ha reportado la desaparición de algunos jóvenes como el caso, aún sin resolver, de Aldo, estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG) quien desapareció desde el pasado 13 de abril, cuando salió de la casa donde vive en Guadalajara para abordar un camión con rumbo a Tepatitlán, municipio en el que vive su familia. Hasta ahora, las investigaciones para dar con su paradero no presentan avances por parte de las autoridades.

Lamenta UdeG desapariciones

La UdeG dará recomendaciones a sus estudiantes. Foto: UdeG

La semana pasada, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lamentó que semanalmente se tengan al menos dos casos de desaparición de alumnos de la red universitaria, aunque destacó que la mayoría son por decisión propia y regresan a sus hogares.

Tras dar la bienvenida a 587 estudiantes de intercambio, en su gran mayoría colombianos, además de franceses, alemanes y procedentes de otras 16 naciones, el rector expuso que respecto a la seguridad de los alumnos extranjeros, se les dan indicaciones generales y además, cada rector de los centros universitarios es responsable de prestarles atención al respecto.

Realizarán campaña para concientizar sobre desapariciones voluntarias

La campaña estará enfocada a jóvenes de Jalisco. Foto: UdeG

Ante el incremento de casos de presuntas desapariciones voluntarias, las autoridades en materia de seguridad en Jalisco implementarán una campaña para concientizar a la población sobre los riesgos que esto implica.

Ricardo Sánchez Beruben, coordinador del gabinete de Seguridad Estratégica de Jalisco, detalló que será dirigida a padres de familia, jóvenes, pero también a personas de todas las edades para que se logre identificar a tiempo una situación de riesgo cuando se trata de atender propuestas, por ejemplo laborales, que representen traslados a otros destinos.

Desapariciones en la zona de Central Camionera estarían relacionadas con ausencias voluntarias

Ricardo Sánchez Beruben, coordinador de Seguridad Estratégica de Jalisco. Foto: X @RicardoSBeruben

“¿Y esta campaña que contempla? Haciendo un análisis contextual de todas las carpetas de investigación en adolescentes y distintas edades, se llevan acabo distintas recomendaciones en puntos de transporte como pudiera ser centrales camioneras, autobuses, el propio aeropuerto. Se intensifica y se dan acciones para que la persona que reste siendo víctima de algún delito o que está a título personal queriéndose ausentar de su familia, sepa cómo reaccionar o cómo actuar. También para que los operadores, si lo detectan, sepan cómo comunicarse de manera inmediata ante la autoridad”, indicó.

“Lo que hemos estado viendo en el caso de la central camionera, es que es el punto donde se pierde comunicación con distintas personas, pero también hay que entender aquí que cada caso desapariciones es diferente y mucho de ellos por sus propios medios sin ser víctimas de algún hecho delictivo” añadió. Sánchez Beruben señaló que de las 12 denuncias por desaparición ocurridas por la zona de la Central Camionera, varias están relacionada con ausencias voluntarias.