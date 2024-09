Plantean crear Secretaría de Sistema Penitenciario en Congreso de CDMX, una institución autónoma

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso crear la Secretaría de Sistema Penitenciario.

Al hacer uso de la voz, la legisladora, Olivia Garza explicó que actualmente la Subsecretaría de Sistema Penitenciario depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien centra sus esfuerzos en la vigilancia de la capital y “no presta la atención necesaria a las personas privadas de la libertad, pues su trabajo es de cuidar y no de reinsertar”.

“Lo que estamos buscando es una institución independiente, con presupuesto propio, con personal especializado, concentrado totalmente en el trabajo de reinserción social y no en otros temas como el de la seguridad de la Ciudad”, refirió.

Destacó que lo que busca reformar es el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local.

Indicó que la Ciudad de México es la segunda entidad con más personas en reclusión, pero también la tercera que menos invierte presupuesto en el Sistema Penitenciario, “lo que evidencia el desinterés del Gobierno capitalino por las personas privadas de la libertad y la falta de un proyecto de reinserción social efectivo”.

En este contexto, Garza lamentó que el Sistema Penitenciario capitalino opere como un sistema estrictamente punitivo, en donde los internos purgan una sentencia proporcional al delito que cometieron, pero lo hacen en condiciones inhumanas que está lejos de lo que debe ser un proceso de reinserción social.

“El 40 por ciento de las personas regresa a prisión después de obtener su libertad, es decir, no tuvo una reinserción social efectiva, no la tuvo porque al Gobierno capitalino no le interesa, no invierte, por eso es necesario que haya una Secretaría exclusiva para este tema, para que haya una verdadera reinserción social”, insistió.

Finalmente, la congresista añadió que el Instituto de Reinserción Social del Gobierno capitalino opera también sin presupuesto, lo que demuestra que no existe una política pública actual que esté dirigida a las personas en reclusión y que tenga realmente la intención de evitar su reincidencia.

