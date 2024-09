La desgarradora IMAGEN de un padre besando, por última vez, a su hijo fallecido en un accidente de motocicleta

En redes sociales se volvió viral la fotografía de un padre despidiéndose de su hijo fallecido, quien lamentablemente perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta. De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió en inmediaciones de la Avenida Lázaro Cárdenas, en el estado de Campeche, donde el joven derrapó el vehículo en el que viajaba y desafortunadamente murió en el percance. En la zona se presentaron equipos de emergencia, pero no pudieron hacer nada para salvar a la víctima.

Hasta ahora, los detalles del accidente son inciertos; algunos testigos de lo sucedido relataron - ante medios locales - que el joven presuntamente viajaba en estado de ebriedad, hecho que habría ocasionado el accidente. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial, por lo que las causas del percance siguen siendo inciertas; se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer más detalles de lo ocurrido.

Padre se despide de su hijo fallecido en un accidente

La imagen fue captada por testigos. Foto:Facebook / TV Noticias Tlapacoyan

De forma extraoficial trascendió que el joven derrapó su motocicleta y se accidentó, quedando tendido sobre el asfalto. Hasta la zona arribaron paramédicos y equipos de emergencia, quienes no pudieron hacer nada por la víctima y confirmaron su deceso. Minutos más tarde, un hombre - quien dijo ser el padre del joven - llegó hasta la escena y se acercó al cuerpo del fallecido, el cual ya estaba semi cubierto con una sábana.

El padre del motociclista identificó a la víctima y posteriormente se arrodilló a su lado para poder llorar la perdida. Testigos del accidente captaron imágenes del hombre en el suelo besando a su hijo por última vez, previo a que su cuerpo quedara bajo resguardo de los peritos de la Fiscalía. La imagen conmocionó a los vecinos y la compartieron en redes sociales, donde decenas de personas también se han visto conmovidas por la desgarradora escena entre el hombre y su hijo fallecido.

Internautas lamentan el accidente

Las autoridades recuerdan los peligros asociados a manejar en estado de ebriedad. Foto: archivo.

Algunos internautas han tomado el caso como ejemplo para recordar a los jóvenes la importancia de no ingerir bebidas alcohólicas en caso de tener que conducir: "el problema es el alcohol y no son las motos"; "cómo hacerle entender a los jóvenes que no deben tomar si van a manejar"; "el dolor del padre al ver a su hijo así, que pena", son algunos de los comentarios que ha recibido la imagen en redes sociales como Facebook y X, antes Twitter.

Al respecto, las autoridades del Gobierno de México, conducir bajo los efectos del alcohol incrementa notablemente el riesgo de sufrir un accidente, principalmente entre conductores jóvenes e inexpertos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 19% de los accidentes en donde hubo al menos un fallecido estuvieron relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas.

