“El suegro chido” comparte el último brindis con “El Yerno Idioto”: “Te voy a seguir amando por el resto de mis días”

Tras el sorpresivo fallecimiento de el influencer Eliud Stifler conocido "El Yerno Idioto", su suegro Rogelio Santos lo despidió de una forma muy emotiva al esposo de su hija con el que compartió grandes momentos y que quedaron documentados en su página de Facebook "El suegro chido y el pinche yerno idioto".

En redes sociales compartió una emotiva imagen donde se aprecia el lugar donde descansarían los restos de del joven y a un lado estaría Rogelio Santos conocido como "El Suegro Chido" tomando una cerveza a la salud de su desaparecido yerno mientras vacía otra cerveza en lo que sería la tumba de Eliud Stifl.

Este fue su último brindis Foto: El suegro chido y el pinche yerno idioto

Hasta el momento se desconoce la causa del deceso del joven pero en redes trascendió que una enfermedad habría acabado con su vida ya que en días pasados su suegro habría pedido oraciones para que su salud mejorará y hasta compartieron una imagen de él en el hospital donde escribió "aquí con el idioto mayor bien pilas como debe de ser... primero Dios ya regrese pronto a casa".

Foto: Facebook Rogelio Santos

Y el pasado 10 de septiembre fue el mismo Rogelio Santos quien dio a conocer la muerte de "El Yerno Idioto" aunque no esclareció las causas, publicó este emotivo mensaje "se me adelantó mijo, mi yerno, te amo y te seguiré amando. Otro dolor, ya no dan ganas de hacer nada, no entiendo porque Dios se lleva a la gente buena".