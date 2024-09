Días antes del rescate de Doña Lety, youtuber que la tenía secuestrada afirmaba: "Está bien, no se anden preocupando"

El caso del presunto secuestro de la influencer Doña Lety sigue conmocionando en redes sociales debido a que su supuesto sería Jaime "N", quien aún se encontraría prófugo de lo justicia y que además sería el mismo youtuber quien la habría dado a conocer en el mundo del internet y en redes hay un video días previos del rescate del secuestro de la mujer donde él afirma que ella se encuentra muy bien.

"Doña Lety está bien, no se anden preocupando", sostuvo Jaime "N".

Fue el pasado 21 de agosto cuando el habitante de Tantoyuca afirmó que la información que circulaba en redes era "falsa" y añadió "para estas personas que nos andan preguntando yo les digo que Doña Lety está bien... está bien... pero bien antojada de una coca cola y dice que si no le llevan la coca cola esta dispuesta a seguirse arrastrando" dice en tono como de burla pero se nota cortante y trata de no ahondar mucho en el tema.

Youtuber desmintió que Doña Lety estuviera muerta, la tenía secuestrada

Y es que días antes había salido un rumor de que la mujer había fallecido por lo que el youtuber salió a desmentir la información. Sin embargo; todo dio un gira cuando a inicios de mes trascendió en medios locales de Tantoyuca, Veracruz que la Guardia Nacional acudió a rescatar a Doña Lety tras supuestamente ser víctima de secuestro presuntamente por parte de Jaime "N", quien la tendría cautiva a ella y su hijo con poca comida.

La fémina declaró "yo me siento muy mal... no sé por qué me paso esto... estuve encerrado mucho tiempo sin comer casi sin tomar agua sufrí mucho y mi hijo" pero al preguntarle que le decía su captor dijo "me siento mal hijo, otro día, por favor". Además había sido rescatada con la misma ropa con la que apareció tres meses antes en un live con Jaime "N".

Para los seguidores del creador de contenido digital fue una sorpresa que él mismo la tuviera cautiva cuando se había ofrecido a ayudar a Doña Lety y a su hijo a mejorar sus condiciones de vida, recibir terapia y su casa, lo que motivo que sus seguidores le mandaran dinero a la mujer de 62 años para apoyarla, incluso en la página del también influencer hay videos donde se observa que la mujer recorre tiendas de conveniencia comprando lo que desea con el dinero que le mandan sus seguidores mientras todo lo documenta Jaime "N".

