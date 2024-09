Novia de youtuber que secuestró a la influencer Doña Lety está desaparecida desde hace varios meses

En Veracruz, el caso del secuestro de la influencer Doña Lety del creador de contenido Jaime "N" sigue causando asombro entre los pobladores y cibernautas, ya que recientemente las autoridades realizaron un cateo en la casa del creador de contenido digital pero trascendió que este se habría dado a la fuga.

En redes sociales hay videos del momento en que las autoridades acuden al domicilio localizado en el municipio de Tantoyuca, Jaime "N" hasta el momento no ha aparecido en sus redes sociales para confirmar o desmentir las acusaciones en su contra y además ahora el caso dio un giro escalofriante, la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz emitió una ficha para localizar a la que sería la pareja del youtuber, la cual lleva meses desaparecida junto con su hijo pequeño.

De acuerdo a su ficha de búsqueda compartida en la cuenta de X @cebver, la joven de 18 años de nombre Rosa Elena Pimienta Santos se encuentra desaparecida desde el 4 de febrero de 2024, tiene rostro redondo, nariz chata, boca mediana y labios gruesos. Mide 1.60 metros, color de piel blanca y tiene el cabello negro lacio.

De acuerdo a información de medios locales además de ser cateada la casa de Jaime "N" se encuentra arraigada, luego de que el pasado 2 de septiembre Doña Let fuera rescatada por la Guardia Nacional tras presuntamente haber sido secuestrada por el creador de contenido quien subía videos de la influencer y hasta pedía apoyo para ayudarla a ella y su hijo; sin embargo, desde hace meses había dejado de subir contenido de la mujer e incluso en redes especularon que había fallecido y el hombre salió a decir que Doña Lety se encontraba bien pero no dio más información.

Hasta que la querida influencer logró escapar y denunciar que el creador de contenido la tenía secuestrada, "yo me siento muy mal... no sé por qué me paso esto... estuve encerrado mucho tiempo sin comer casi sin tomar agua sufrí mucho y mi hijo" pero al preguntarle que le decía su captor dijo "me siento mal hijo, otro día, por favor", declaró Doña Lety.