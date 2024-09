Muere el influencer “El Yerno Idioto” y su suegro lo despide en redes: “No entiendo porque Dios se lleva a la gente buena"

Falleció el influencer originario de Nuevo León, Eliud Stifler, mejor conocido en redes sociales como "El Yerno Idioto", el pasado 10 de septiembre, fue su suegro Rogelio Santos quien dio a conocer la noticia del deceso con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

Aunque no reveló la causa del fallecimiento, los cibernautas especulan que habría fallecido a causa de una enfermedad ya que desde el mes pasado Rogelio Santos conocido también como "el suegro chido" había pedido oraciones para el esposo de su hija ya que se encontraría muy delicado.

"Se me adelantó mijo, mi yerno, te amo y te seguiré amando. Otro dolor, ya no dan ganas de hacer nada, no entiendo porque Dios se lleva a la gente buena", escribió Rogelio Santos.