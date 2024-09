Instituto de Transparencia en Jalisco apelará a CIDH vs reforma al Poder Judicial

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (ITEI), 18 instituciones civiles y universidades locales apelarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la reforma al Poder Judicial que aprobaron legisladores federales y Congresos estatales porque extinguiría a los organismos autónomos y vulneraría los derechos humanos de las personas. Sería tan grave como regresar la esclavitud a México, se enfatizó.

“México forma parte de un sistema, de una Convención Americana de Derechos Humanos y esta propuesta violaría el Tratado Internacional del que México es parte. Ante este grave retroceso en materia de derechos humanos, vamos a solicitar a la Comisión que actúe, si es posible imponga medidas precautorias y si no que restituya los derechos humanos de los jaliscienses. La democracia no significa que las mayorías puedan aplastar los derechos de las minorías. Estamos convencidos que las mayorías calificadas no son cheques en blanco, las mayorías calificadas no permiten regresiones en materia de derechos humanos, es tan grave como si se planteara regresar la esclavitud al país o regresar la pena de muerte a nuestra Constitución”, explicó Salvador Romero Espinoza, Comisionado Ciudadano del ITEI.

Ya se interpusieron los amparos ante el Poder Judicial

Olga Navarro, titular del organismo de transparencia en Jalisco leyó el posicionamiento en defensa de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Federalismo en México.

“Hacemos un enérgico llamado... Instamos a las y los legisladores a que reconsidere que el impacto de esta reforma puede ser sumamente negativo y que trabajen en una nueva iniciativa donde se privilegia el parlamento abierto”, dijo Navarro.

Ya se interpusieron los amparos ante el Poder Judicial de la Federación y en el Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa de Jalisco.

¿Por qué en jalisco se busca un amparo ante la reforma al Poder Judicial?

La transparencia en México debe defenderse, no enterrarse, la rendición de cuentas debe ampliarse y reforzarse. Jalisco no se quedará de brazos cruzados, no importa si tiene que esperar una década para que se revierta lo aprobado por legisladores federales:

“Es un grave retroceso a los derechos humanos, pero también creemos que violenta el Federalismo mexicano”, se insistió.

La decisión de ampararse contra este dictamen busca defender a las instituciones autónomas en México y también a los 94 trabajadores del ITEI, algunos con más de 17 años en su actividad profesional. El ITEI Jalisco es el órgano que más sanciona a sujetos obligados que incumplen con la transparencia. “El ITEI moriría” dejando en indefensión a los jaliscienses y a los periodistas que solicitan información en busca de transparentar el actuar de funcionarios públicos. Por lo pronto, el organismo de transparencia en la entidad luce un moño negro en señal de luto.

