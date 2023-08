Zapopan es cuadro de honor nacional en administración, servicios y bienestar infantil

De recibir un hospital municipal prácticamente en quiebra, la administración encabezada por Juan José Frangie Saade logró con recursos propios salvar al Hospital General de Zapopan y modernizarlo, actualmente ahí nacen 3,500 niños al año. También es el primer municipio de Latinoamérica en tener un Índice de Bienestar Infantil, el mejor en datos abiertos, en recaudación, en generación de empleos, etc.

“La generación de empleos, después de la pandemia era nuestro reto, llegar a 32 mil empleos (nuevos) no era fácil. Funcionó muy bien los créditos (para pymes), el apoyo a la gente y no limitarlo sino abrirlo a jefas de familia, micro y pequeños empresarios”, apuntó el alcalde Juan José Frangie Saade.

La inversión de obra pública es clave, 11 mil millones de pesos es un récord en toda la historia de Zapopan.

“La obra pública llega de la mejor calidad a todos los rincones de Zapopan, con los mejores materiales, con los mejores procesos de ejecución, con accesibilidad universal, con banquetas incluyentes, con cruceros seguros e iluminación”, añadió la jefa de Gabinete, Paulina Torres en entrevista con El Heraldo de México.

Zapopan ha marcado pauta a nivel nacional en administración municipal y servicios. Tan solo en el rubro de la salud se han inyectado más de cien millones de pesos. El Hospital General de Zapopan se ha convertido en un referente en atención materno-infantil.

“Tener un hospital es costoso no solo en plantilla de personal, en equipo e insumos, especialmente si se siguen estándares de calidad. Hace 8 años el hospital estaba quebrado, por falta de recursos, había deudas, hoy las finanzas son ejemplares. Había adeudos con proveedores, con pensiones (al IMSS) por decisiones tomadas en otras administraciones, estaba quebrado, no había solvencia de recursos, garantizaban nómina y lo demás era secundario. Lo que sucedió en el Hospitalito de Zapopan y en los servicios médicos no sólo es garantizar la nómina sino cumplir todos los compromisos. Es un reflejo de la eficiencia administrativa que ocurre en todo el municipio”, explicó el director General de Salud Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia.

Actualmente, el “hospitalito” como le llaman los zapopanos, se encuentra en renovación de imagen, con proyectos de equipamiento moderno y funcional (camas de quirófano y de hospital, renovación de instrumental, ambulancias nuevas, etc.), compra de medicamentos e insumos: “nos permiten tener viabilidad operativa para la gente sin poner en riesgo las finanzas de la institución, ni salarios del personal y sin tener adeudos con proveedores, todo de una forma muy ordenada. No hay en el país ni un municipio que tenga un hospital y el grado de inversión en salud que tiene Zapopan”, añadió.

Otro récord alcanzado por la actual administración es la regularización de predios tanto en beneficio de las familias como del mismo ayuntamiento.

“Tenemos mil 824 títulos autorizados. Lo máximo que se había logrado fue en la administración 2015-2018 que eran 684 títulos autorizados. A mitad de la administración llevamos el triple, en comparación a lo hecho en las pasadas cinco administraciones, nada más se titulaban en colonias y polígonos predios a favor de particulares, pero se dejaba a un lado el beneficio al municipio ¿Por qué es importante? Porque cuando regularizamos un polígono, titulamos calles y espacios públicos, esa parte estaba en el cajón del olvido. Tenemos cerca de 42 hectáreas metros cuadrados de espacios públicos: calles y parques titulados a favor del municipio, esto te hace más fuerte. Si las calles no están regularizadas a favor municipal no se pueden intervenir en obra pública” detalló el director jurídico Juan Pablo Etchegaray.

Zapopan también recibió en España el Premio de la Escoba de Plata por el nivel de limpieza que mantiene.

