Volcadura de transporte público deja 12 lesionados en Nezahualcóyotl

Una unidad de transporte público sufrió una grave volcadura que dejó a su paso 12 lesionados, en la colonia Estado de México, del municipio Nezahualcóyotl. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del martes, en la avenida 7 o Periférico, en los límites de la Ciudad de México.

Las primeras versiones indican que el conductor perdió el control luego de atravesar un bache a alta velocidad, lo que provocó la volcadura e importantes complicaciones viales en la avenida. Por tal motivo, afectados y conductores presentes contactaron a servicios de emergencia.

Los cuerpos de emergencia acudieron a la escena y atendieron a los afectados. Hasta el momento, no se ha reportado ningún fallecimiento; sin embargo, se deberá esperar confirmación para asegurar que las 12 personas lesionadas se recuperen sin mayores afectaciones.

Los videos que circulan en redes sociales revelaron que la parte frontal del vehículo siniestrado quedó completamente destrozado, así como el parabrisas. El pasado 9 de septiembre la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Nezahualcóyotl emitieron recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos, entre ellos, reducir la velocidad en rutas específicas.

Volcadura en Periférico y Barranca del Muerto

Un suceso similar ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando un automóvil particular sufrió una volcadura en la avenida Anillo Periférico Sur, de la colonia Merced Gómez. Las autoridades de la Ciudad de México atendieron el siniestro y solicitaron a los automovilistas no detenerse a contemplar el accidente para no complicar la vialidad.

Las autoridades capitalinas no dieron a conocer la razón por la cual el conductor perdió el control y terminó en el grave accidente. El vehículo quedó de costado, a un lado de la intersección de avenida Barranca del Muerto.

