Rosa Icela Rodríguez exhibe a jueces que dejaron en libertad a criminales durante el fin de semana

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, hizo un reencuentro de los jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fin de semana, así como los casos de justicia lenta y las sentencia que no reciben justicia con los años.

En lo que corresponde a los “Sabadazos”, la titular de SSPC expuso Gregorio Salazar Hernández, juez de distrito adscrito al centro de justicia penal en el Edomex, quien benefició a Jannet Miriam “N”, colaboradora del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Lo que decíamos, en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades y de manera que no pueden a veces checar todas las fiscalías, todos los juzgados del país para ver si tiene una orden de aprehensión o un proceso pendiente”, sostuvo.

Rosa Icela Rodríguez durante conferencia de prensa del 10 de septiembre

Rosa Icela también apuntó a Rogelio León Díaz, juez de distrito en el Estado de México, mismo que liberó a “El Rodo”, hermano del líder de CJNG, “la fecha de notificación de su ingreso fue el domingo, y le dan plazo, el plazo lo van a dar en el grado de tres horas”, dijo.

En cuanto a los casos de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, la secretaria, informó sobre los casos más relevantes que se han registrado, entre ellos: el exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien es acusado de tortura en contra de una periodista.

“La jueza Angélica del Cárdenas Ortuño Juárez, por el delito de tortura, le da un cambio de medida cautelar, y lo manda a su conocido particular en Puebla, y aparte le pone Guardia Nacional afuera de su municipio, dispone de elementos para que sea retirado permanentemente. Entonces, aparte de que le da una libertad al municipio, de manera anónima, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando”, declaró.

El caso del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, fue uno de los casos que también exhibió Rosa Icela, y dijo: “está el caso del ex director general de Pemex, Emilio, también, que le hacen un cambio de medida cautelar que no estaba debidamente fundada, y le dan brazalete, y también, de que no pueda salir de la Ciudad de México, así como la entrega de su pasaporte”, dijo. Finalmente, al exponer los casos procesados sin sentencia, la secretaria de Seguridad, apuntó que en la actualidad existen 24 mil personas en procesos penales sin sentencia.

“Mil 326 personas son dichos penales pendientes de entre 5 y 10 años, dos mil 488 personas con juicios de 10 a 15 años y 767 personas tienen en la cárcel 15 a 20 años sin haber sido sentenciadas. También 232, imagínense 232 personas que tienen más de 20 años en un penal federal que no han recibido sentencia”, resaltó.

