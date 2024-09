En Morena, ‘dejo buenos resultados’: Citlalli Hernández

El próximo 1 de octubre, Citlalli Hernández deja la Secretaría General de Morena y asume el reto de ser la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, por lo que aseguró que deja un partido sólido, con buenas cuentas y resultados, y que ahora está lista para garantizar que las niñas mexicanas tengan más certeza de futuro.

En entrevista con Sofía García, para Perfiles de Heraldo Media Group, compartió que desde joven quería hacer algo para cambiar al país o abonar a la sociedad, y, sin duda, su camino se vio marcado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo viví el desafuero de López Obrador, como jefe de Gobierno. Acompañé a mi padre al Zócalo, que por supuesto es simpatizante, y me marcó”, dijo.

Recordó que le llamó mucho la atención ver, por primera vez, a mucha gente saliendo a respaldar al entonces jefe de Gobierno: “La vi llorar, la vi enojada, la vi indignada, yo tenía 14 años, escuché el discurso del ahora Presidente y hoy lo escucho, y me parece uno de los mejores discursos, pero desde entonces me llamó la atención”.

Citlalli se convirtió en activista y decidió estudiar periodismo, convencida que desde ahí podía abonar a la sociedad, participó en distintos movimientos sociales y formó parte de la fundación de Morena, en 2015, e inició como diputada local.

“Me siento muy privilegiada de que en poco tiempo, hoy tengo 34 años, pasé de ser una ciudadana informada a una simpatizante de un partido, de un movimiento, a militante, a legisladora y ahora estoy por terminar mi etapa como dirigente, y creo que eso me permite tener una visión 360, por lo menos de lo que a mí me ha tocado del quehacer político”.

Ahora, Citlalli Hernández deja su cargo como secretaria general de Morena, y reconoció que en términos amplios dio buenos resultados desde la dirigencia del partido. “Diría el presidente del partido, Mario Delgado, ‘que vean los resultados electorales’. Me parece que Morena se queda con mayor estabilidad, con mayor institucionalidad, con métodos internos muy definidos y con buenos resultados electorales”.

Detalló que su objetivo desde la dirigencia era cuidar al movimiento, atender y respaldar a la militancia, que temía que Morena se volviera un partido más, por lo que asegura que esa fue la esencia, y ahora deja buenos resultados.

La secretaria del partido desde 2020, admitió que hay pendientes y hay que cumplir con las demandas de militantes, como mejorar los métodos de selección de candidaturas, cuidar más los perfiles y seguir formando muchos cuadros políticos, no sólo de militantes, “sino de nuevos servidores públicos, nuevos funcionarios, nuevos liderazgos”.

Aseguró que ella forma parte de la generación política que nació y creció en Morena. “Soy mujer y siempre he pensado que mi posición tiene que dejar un buen ejemplo y abrir camino a otros jóvenes, a otras mujeres”. Ante esto, el 19 de agosto, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció a Hernández como la titular de la nueva Secretaría de las Mujeres, por lo que aseguró que es un gran reto, y que su objetivo es “garantizar que en seis años las niñas tengan más certeza de futuro que la que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas o hasta nosotras mismas. Para mí es un gran reto porque es la primera Secretaría de Mujeres del país”.

Enfatizó que cuando ella inició en el quehacer político veía pocas mujeres, y el pensar que hoy hay la primera mujer Presidenta, y que ve la emoción de las niñas y adolescentes en los mítines, que ven a la doctora con mucha emoción y ya aspiran a ser presidentas, es motivo para garantizarles un futuro.

Detalló que desde la Secretaría de las Mujeres empezará por involucrar a otras dependencias de Estado, a los municipios, a los estados, a hablar con las fiscalías para que tengan perspectiva de género e impartirles cursos. Compartió que Sheinbaum le ha pedido construir una cartilla de derechos de las mujeres y visitar todas las casas de este país, para que las mujeres los conozcan, exijan y construyan redes de apoyo territorial.

“Me conozco, asumo una tarea y me entrego al 100 y vamos a dedicar, yo y todo el equipo que me acompañe, de lunes a domingo, 24 por siete, cada minuto, cada talento, cada posibilidad de hacer algo para que todas las mujeres que se sientan sin salida, que vivan una violencia, una discriminación, que no se sientan solas, que sepan que la Presidenta de México va a estar ahí para apoyarlas a través de la Secretaría de las Mujeres”, aseguró Citlalli Hernández.