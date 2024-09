Así es como tu casa se protege con el tope de renta de vivienda en CDMX

El pasado 28 de agosto se publicó una reforma para frenar el aumento excesivo en rentas de la Ciudad de México, la cual ha causado una serie de comentarios alrededor, pues se considera aunque esto atenta en contra de la propiedad privada de los dueños de casas y departamentos en la capital mexicana.

Ante esto, el Profesor Ángel Iván Olvera, en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, licenciado en Economía y maestro en Administración y Políticas públicas, compartió con El Heraldo de México un poco de la visión general que sucede con esta reforma.

Sobre la reforma, el experto advierte que, se espera que la renta no tuviera aumentos significativos por encima de la inflación, amarrandolas así, a su incremento a la inflación del Banco de México del año previo.

Iván Olvera asegura que los principales beneficiados deberían de ser los inquilinos, sin embargo, los arrendadores también se podrían ver beneficiados por esta reforma, ya que existen diferentes aristas que no se han discutido sobre la inflación de los precios y el valor comercial de las propiedades.

“Lo que busca es justamente que un inquilino no se ha desplazado de un lugar por un incremento de renta que va por encima de lo que pudiera pagar. El caso que busca es apoyar al inquilino, y si decide dejar de rentar en un lugar, no sea porque ya no tiene suficiente recurso para seguir pagando la renta, sino que sean otros motivos”

Datos del gobierno de la Ciudad de México al momento de hacer pública esta reforma, señalan que las familias de escasos recursos o más pobres ya están alrededor del 51 por ciento de su salario en viviendas y las familias más acomodadas apenas gastan el ocho por ciento.

Olvera asegura que el precio de renta, valorizado por el mercado, puede ser muy fluctuante y si ya nadie quiere, o puede, rentar en cierta zona, esta podría perder su valor comercial, lo cual depreciara no solo el valor de las rentas, si no también el valor de la propiedad en sí, por la inflación desmedida.

“Otra cosa que también digo, no se ha discutido tanto, pero sí es a lo que debemos ponerlo en el centro de la discusión, es que si comienzas a subir el valor a tu renta, con eso consideramos que el valor de tu propiedad se va incrementando en valor mercado.

Si en algún momento las personas que están llegando a vivir ahí deciden moverse, tú, como arrendador, ya no vas a tener el mismo mercado, entonces vas a sentir una disminución significativa en el valor de mercado de tú propiedad. Cuando ya el mercado dice ya no te lo voy a pagar porque hay otra zona donde me quiero mover, otro país hacia donde me quiero dirigir..”