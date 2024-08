¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro dirección Universidad hoy, jueves 8 de agosto?

La mañana de este jueves 8 de agosto, se presenta gran afluencia en todas las estaciones de la Línea 3 del Metro que recorre de Indios Verdes a Universidad. Por medio de redes sociales, usuarios de la red de transporte denunciaron que había una gran concentración de personas en los andenes y el lento avance de los trenes.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) respondió a través de sus redes sociales en donde informó que se retiró un tren para su revisión, por lo que la marcha de la operación será lenta. “Se retira un tren de la Línea 3 para revisión, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.

Línea 3 del Metro. Foto: @javierbaez732

“Llevo 15 min en la estación potrero y no llega ningún tren para Universidad, Línea 3 detenida desde hace 20 minutos, ¿qué sucede?, “No me sorprende los retrasos de la Línea 3”, “Hay un tren en Copilco parado”, "¿qué pasa con la línea 3 por que no avanza?, Si van a usar la línea 3 del Metro, vayan cargados de paciencia”, son algunos de los mensajes emitidos por la red social X.

¿El Metro da justificantes por llegar tarde al trabajo?

Las autoridades del Metro no pueden emitir un justificante, pero sí una constancia que le dé veracidad a tu versión si se presentaron problemas en alguna de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) chilango.

Esta constancia la puedes tramitar en la Gerencia de Atención al Usuario, que se encargará de darte información sobre cómo estuvo el servicio en un determinado día y a una determinada hora y línea.

Lo único que tienes que hacer es acercarte a la Unidad de Orientación e Información en los teléfonos 55-56-27-44-60 o 55-56-27-49-14, en un horario de 8 am a las 6 de la tarde.