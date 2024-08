Resultados del examen de admisión UdeG, dónde consultarlo este 2024

Este miércoles 7 de agosto, a partir de las 00:00 horas, la Universidad de Guadalajara (UdeG) publicará los resultados del dictamen de admisión para los aspirantes a preparatoria y licenciaturas del calendario 2024 B.Los futuros estudiantes de la UdeG que han sido acreedores de un lugar en la UdeG comenzarán sus clases el próximo 12 de agosto de este año, en tan solo . Aquí te ofrecemos una guía completa para consultar los resultados y qué hacer si eres admitido o no.

¿Cómo puedo saber si quede en listas de la UDG?

Para acceder a los resultados de admisión de la UdeG, sigue estos pasos sencillos:

Sigue leyendo:

Estas son las cinco mejores universidades de México según CWUR

Universidad Rosario Castellanos: Estas son todas las carreras que ofrece y puedes estudiar GRATIS sin examen de admisión

A partir de la medianoche del 7 de agosto, ingresa a las páginas oficiales de la universidad: gaceta.udg.mx y escolar.udg.mx. También puedes utilizar el enlace habilitado específicamente para la consulta del dictamen de admisión UdeG 2024, disponible en las mismas fechas y horas.

Una vez en el sitio adecuado, busca el formulario para consultar el dictamen. Deberás ingresar tu número de registro y fecha de nacimiento para verificar el resultado.

Tras ingresar los datos requeridos, haz clic en el botón “Entrar”. En la pantalla aparecerá el dictamen de admisión que te informará si has sido admitido o no admitido.

Si fuiste admitido recibirás un correo electrónico con los pasos a seguir

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Si el resultado indica que has sido admitido, recibirás un correo electrónico de la universidad notificándose oficialmente. Es crucial revisar este correo, así como la bandeja de correos no deseados, en caso de que el mensaje se haya filtrado allí. Asegúrate de tener a mano tu código de aspirante para verificar tu estatus y seguir los pasos adicionales indicados en el mensaje para completar tu inscripción y otros trámites necesarios.

¿Qué puedo hacer si no salí en listas UDG?

No todo está perdido si no eres admitido en la primera ronda. La UdeG ofrecerá una rueda de prensa el mismo día de la publicación de resultados para anunciar la disponibilidad de cupos adicionales en diferentes centros universitarios y programas de licenciatura. Esta es una oportunidad para que los aspirantes que no lograron ingresar en la primera fase puedan participar en una segunda convocatoria para las carreras que aún tienen espacio disponible.

¿Cuántos puntos se necesitan para entrar a la UDG 2024?

Es indudable que, en los últimos años, el puntaje mínimo para ingresar a carreras como Medicina, Ingeniería Biomédica o Robótica, entre otras, ha crecido considerablemente debido a que los aspirantes se preparan cada vez más y mejor. En el Calendario 2024-A, los puntajes mínimos fueron definidos por la suma del promedio de preparatoria y el resultado del examen de admisión.

El puntaje mínimo se refiere al mínimo de puntos solicitados para ingresar a una carrera en UDG. Dicho puntaje cambia durante cada calendario, porque es definido por el resultado que obtuvo el último estudiante admitido en cada licenciatura., en el ciclo escolar 2024 A, los puntajes más destacados fueron:

La UdeG cuenta con más de 90 licenciaturas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Médico Cirujano Partero: 176.25

Diseño, arte, y tec. interactivas: 174.88

Cirujano dentista: 162.92

Químico Farmacéutico biólogo: 151.06

Psicología: 162.41

Arquitectura: 154.01

Física: 124.34

Ingeniería biomédica: 153.59

Ingeniería civil: 147.94

LA/TJM