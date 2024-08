Kevin Ulises es localizado con vida, horas después de su prima Elena Janetzy

Kevin Ulises Sánchez Rodríguez fue localizado con vida y ya se encuentra con su familia, según reportó su padre. El joven estuvo desaparecido desde el 29 de julio, mismo día en que su prima, Elena Janetzy también estuvo sin localizar en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El padre de Kevin Ulises confirmó la información al señalar que su hija le llamó para comunicarle al joven de 18 años. "¡Está en mi casa mi hijo, acaba de llegar! Está bien, me marcó Fátima (mi hija), me contesta y me contestó mi hijo Ulises, 'papá ya estoy en casa', está en mi casa. Ya hablé con mi otro muchacho y me dice que está bien, le dije que no lo dejen salir de mi casa, pero está en mi casa mi hijo", dijo.

¿Qué pasó con los primos Kevin Ulises y Elena Janetzy?

Ambos jóvenes de 18 años son primos y viven en el municipio de Zapopan, desaparecieron el 29 de julio pasado y aunque no lo hicieron juntos, sus familiares destacaron que era extraña esa coincidencia. Sobre Kevin Ulises, su familia señaló que salió de su casa, supuestamente a trabajar como chofer por aplicación, pero su auto se encontraba en su casa.

Además, reportaron que el joven fue visto en las inmediaciones de su vivienda platicando con un hombre de 50 años, a quien no conocían como vecino.

Por su parte, Elena Janetzy les dijo a sus familiares que iba al supermercado a comprar algunos objetos de uso personal, pero ya no volvió después de ese 29 de julio. Tras la desaparición, la joven logró comunicarse con su madre, a quien le explicó que se encontraba en Tomatlán para que fueran por ella, pero no pudo dar más información sobre su primo, pues dijo, "los tenían separados".