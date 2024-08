La misteriosa desaparición de los primos Elena y Kevin pone en jaque a las autoridades en Jalisco

Las horas y días pasan y los familiares de Elena Janetzy Medina Rodríguez y Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, ambos de 18 años de edad, no aparecen desde el 29 de julio. Ellos son primos hermanos.

Kevin Ulises salió de su casa con la intención de ir a trabajar como chofer de plataforma, pero sus padres se percataron que el coche estaba estacionado afuera de su domicilio, en la colonia Misión de San Isidro, en Zapopan.

El joven salió a trabajar, no volvió a ser visto

“En el transcurso de la mañana y parte de la tarde, mi niño me decía que lo veía algo serio, nervioso como preocupado y no es así, él es juguetón y bromista (…) entonces se bañó se cambió y como a las 5:30 sale la cochera se regresa y solamente dice yo me voy a trabajar”, mencionó Fernando Chávez, padre de Kevin.

Lo último que se supo de él a través de cámaras de video vigilancia de algunas casas, aledañas es que Kevin salió de su casa, caminó sobre la calle valle de San Isidro, hasta llegar a una tienda de conveniencia, y ahí encontrarse con un sujeto de aproximadamente 50 años de edad.

Piden ayuda para encontrar a los dos. FOTO: FGJ

Elena desapareció unas horas después, en Guadalajara

Horas más tarde, se reportó la desaparición de su prima de la colonia Infonavit Río Nilo, en Guadalajara. Ella salió de su casa para ir a la tienda a comprar un desodorante, pero no se supo más.

“Lo conectamos porque son primos de qué desaparecieron el mismo día en similar ahí es donde decir no sé qué está pasando (…) totalmente habitual en supermercado. Queda a cinco minutos de su casa. Lo que no era habitual es que saliera tarde sola y yo la vi un poco nerviosa, pero dije a lo mejor lo va a acompañar un amigo”, detalló Elena Rodríguez, mamá de la joven.

Las autoridades buscan a ambos jóvenes. FOTO: FGJ

No se sabe si ambos están juntos

Presuntamente, ambos salieron por su propio pie; sin embargo, es la familia quien permanece a la espera de algún tipo de noticia para saber de su paradero.

Por este caso, la Fiscalía de Jalisco emprendió una investigación por la desaparición de los dos jóvenes, en tanto que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitió una ficha que difundió en redes sociales para lograr su localización.