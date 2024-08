Madre de joven asesinado suplica ayuda para localizar a Jorge Luis Villalón, presunto homicida

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la familia de Alexander, un adolescente de 16 años asesinado hace más de un año, busca justicia y pide ayuda para localizar a Jorge Luis Villalón Torres, el "Marino", presunto responsable del crimen; la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que conduzca a su detención.

La madre de Alexander, Issis Nínive Ortíz Cortez, relata que su hijo fue asesinado a tiros en la noche del 5 de junio del año pasado. La víctima conducía una camioneta cuando dos sujetos en una moto negra le dispararon y huyeron.

Jorge Villalón Torres habría disparado contra el joven Foto: Especial

“Yo iba subiendo mi banqueta, cuando de repente oigo como unos truenos”, cuenta. Al acercarse al vehículo, observó los cristales rotos y luego a su hijo gravemente lesionado mientras expulsaba sangre por la boca.

“Volteo otra vez y veo a dos muchachos que fueron los que nos dispararon; estaban apuntándonos con la pistola; iban en una moto negra y ellos también vestidos de negro y el de atrás todavía aventó un balazo el cual le dio a mi hijo también en el hombro”, dice la madre de familia mientras rompe en llanto.

“Mi niño se estaba ahogando con su propia sangre y yo no supe qué hacer y quise gritar ¡auxilio!, pero no me salía el habla y entonces pité, pero nadie salió en ese momento”, recuerda.

Así falleció Alexander, diagnosticado con muerte cerebral

Auxiliada por un vecino, la mujer condujo a toda velocidad hacia un hospital público, donde Alexander fue recibido, “pero ya mi hijo iba agonizando. Tenía dos balazos en la parte trasera de su cabeza y el del hombro […] prácticamente mi hijo llegó con exposición de masa encefálica y lo diagnosticaron de inmediato con muerte cerebral”. A las 4:30 horas, los médicos del IMSS declararon su muerte.

El criminal disparó contra el joven Foto: Especial

Issis enfatiza que su hijo era un joven tranquilo y alegre, que no tenía vicios y tenía un porvenir prometedor como ingeniero en logística, carrera que soñaba estudiar. Ella cree que El Marino, quien también es señalado de ser responsable de que dos de sus hermanos, su esposa y su hija, fueran asesinados por ajustes de cuentas,

es un peligro para la sociedad.

De acuerdo a las pruebas presentadas por Issis Nínive Ortíz Cortez y las recabadas por la Fiscalía de Michoacán, el autor material del crimen de Alexander, fue Jorge Luis Villalón Torres, el Marino.

Ofrecen recompensa por captura de Jorge Luis Villalón Torres el "Marino"

El titular de la FGE, Adrián López Solís, firmó el acuerdo 21/2024 de ofrecimiento y entrega de recompensa para la localización y detención de Villalón Torres; el monto de la recompensa por la información que conduzca a la localización, aprehensión o detención del investigado es de 100 mil pesos.

En el acuerdo, se describe a El Marino como un hombre de 47 años, complexión mediana, estatura 1.78 metros aproximadamente; tez clara, frente amplia; pelo rasurado o rapado, cejas arqueadas y pobladas, ojos rasgados y medianos de iris café; nariz grande de base ancha; boca chica de labios delgados y orejas grandes.

Ofrecen hasta 100 mil pesos por su captura Foto: Especial

Dentro de las pruebas con las que cuentan las autoridades, están las amenazas que Jorge Luis Villalón hizo a Issis, dueña también de una agencia de seguridad privada y de resguardo de patios de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, a quien conoció en mayo de 2021, cuando fue contratado por ella, para hacerse cargo de un área de su empresa de seguridad.

Issis explicó que El Marino quería tener acciones de esa empresa sin aportar un solo peso, lo cual era imposible y eso le molestó al grado que cuando le exigió que le entregara todo, aumentaron sus amenazas.

“Yo lo indemnicé y hasta le di más de lo que por ley le correspondía; todavía le di dos vehículos y ni así quedó conforme, porque el último día que lo vi, me dijo con pistola en mano: ‘te vas a acordar de mí’, y a poco más del año lo cumplió”, lamenta.

“A mí se me hace injusto que haya sido mi niño al que matara; si él tenía algún problema, lo hubiera hecho conmigo, pero su venganza laboral fue con la vida de mi hijo”, refiere.

Intentaron atentar contra la madre de Alexander

Luego del crimen contra Alexander, otros dos hombres enviados por El Marino intentaron atentar contra Issis, pero fallaron. La madrugada del 19 de septiembre, los dos sujetos hicieron estallar un artefacto explosivo en una camioneta muy parecida a la de la empresaria.

Atentaron contra la madre del joven con explosivos Foto: Especial

Las imágenes y sonidos captados por cámaras instaladas en la calle donde vivía Issis, muestran al pasar de delincuentes en el momento en que colocan el explosivo y lo hacen estallar, para huir de inmediato. El estallido destrozó una camioneta similar a la de la empresaria, pero era de un vecino, que vivía a pocos metros de distancia.

De acuerdo a información obtenida por este medio de comunicación, El Marino cuenta con un amplio historial criminal, pues presuntamente robó un cargamento de droga de un cártel en Michoacán, por lo que no solo es buscado por la justicia, sino también por un grupo criminal.

Otras víctimas del "Marino"

Otra de las víctimas y expareja de El Marino, señaló a este medio que sufrió golpes y hasta violaciones a manos del delincuente: “me metió una botella de cristal vacía por la vagina, que para ver si tenía semen de otros hombres con los que según él andaba de puta”, contó la joven profesionista, a quien después obligó a tener sexo mientras le gritaba que la iba a matar.

Los reportes señalan que al ser boletinado por la FGE, El Marino aparentemente huyó a Tulum, Quintana Roo, donde evade a las autoridades y se oculta de la organización criminal que lo persigue.

La madre de Alexander, quien ahora se refugia lejos de Lázaro Cárdenas, pide a la ciudadanía que ayude a localizar a El Marino y a denunciar cualquier información que pueda conducir a su detención. "Quiero que se haga justicia y que El Marino ya no pueda hacerle daño a nadie más", dice.

