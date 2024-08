Jorge Cuéllar: "No tenemos ninguna denuncia de extorsión en Nuevo Laredo"

Jorge Cuéllar, vocero de seguridad de Tamaulipas, aseveró que se reforzó la seguridad en Nuevo Laredo con el arribó de 100 elementos de l Secretaría de la Defensa Nacional en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Esto luego de que la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) decidiera reabrir sus tiendas Oxxo y gasolineras, el funcionario detalló que otro de los acuerdos para que esto se lograra fue incrementar el patrullaje así como fortalecer la parte de la tecnología para la seguridad. Aclaro que no hay ninguna denuncia por extorsión que es por otro delito pero no quiso revelarlo para no entorpecer las indagatorias.

"No tenemos ninguna denuncia de extorsión en Nuevo Laredo", sostuvo Jorge Cuéllar.

Jorge Cuéllar denuncia cadena de desinformación en redes sociales Foto: X @jorgecuellar7

Sigue leyendo:

Avanza investigación por crimen de Julio César Almanza, informa Jorge Cuéllar Montoya

Seguridad en Tamaulipas: Jorge Cuéllar refuerza el compromiso con la seguridad ciudadana

Jorge Cuéllar denuncia cadena de desinformación en redes sociales

Jorge Cuéllar también denunció que en redes sociales hubo mucha desinformación sobre el tema y que incluso se dijo que otras cadenas cerrarían sus puertas, lo cual era absolutamente falso y que las mismas cadenas salieron a desmentirla información "es algo que sucedió y es lamentable que pasen estas cosas".

Destacó que Nuevo Laredo es una ciudad clave, ya que más del 40% del comercio internacional terrestre se lleva a cabo. Además resaltó que en una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nuevo Laredo ocupo la tercer posición, ya que los ciudadanos se dijeron satisfechos con la atención que tienen de las autoridades.