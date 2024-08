Quien es Cristina Niño de Rivera, directora despedida por presumir que huyó de su oficina

La Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro tomó una extrema medida el pasado viernes 2 de agosto al retirar del cargo a su titular, Cristina Niño de Rivera luego de que fuera objeto de críticas tras presumir que "huyó de la oficina" y dejó pendientes por cansancio.

La directora de Gobierno lo anunció en sus redes sociales a través de un video que se hizo viral por presumirlo frente a las comunidad que esperaba afuera de la oficina para hacer trámites, los hechos ocurrieron el 1 de agosto cuando los contribuyentes se quejaron de no poder alcanzar a realizar los trámites solicitados en la entidad.

Despiden a Cristina Niño de Rivera por presumir que “huyó de su oficina” en Querétaro

La Secretaría de Gobierno así como el gobernador, Mauricio Kuri decidieron despedir a la hoy exfuncionaria quien minutos después de conocer la noticia borró el video y la cuenta que los usuarios en X han recuperado al capturar el momento.

La ahora exfuncionaria María Cristina Niño de Rivera Burgueño líderaba la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro hasta los últimos días de julio. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y tiene una maestría en Políticas Públicas del ITAM.

Comenzó a desempeñarse como funcionaría al convertirse en asesora del Senado de la República ocupando cargos en la administración pública estatal. Por su trayectoria y experiencia también ha ocupado cargos como docente en la universidad de la que es egresada impartiendo las materias de Historia Económica y Tratados Internacionales y Negocios.

"Hoy hui de la oficina porque hoy es el último día para refrendar y todos: 'ay es que se me olvidó', el tiempo, 'por favor, me comprometo' y no, los requisitos son los requisitos. Pero me da mil risas porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y me ven chiquita o no sé, el punto es que literal no sé cuánta gente pasó frente a mí y decían: es que quiero hablar con la maestra y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven", comentó en su Instagram el pasado 31 de julio.