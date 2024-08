Despiden a Cristina Niño de Rivera por presumir que “huyó de su oficina” en Querétaro

Este viernes 2 de agosto, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo de Querétaro, informó que terminó la relación laboral con María Cristina Niño de Rivera Burgueño, luego de que difundiera en sus redes sociales un video en el que presume que huyó de su oficina frente a los contribuyentes.

Y es que el pasado 1° de agosto se hizo viral un en el que la hoy exfuncionaria dijo haber huido de su oficina, esto aprovechando que ella tenía el cargo de directora de gobierno, mientras que los ciudadanos queretano buscaban hablar con ella, al no poder alcanzar a realizar su refrendo en las fechas y tiempos que se estipularon.

Secretaría despide a María Cristina Niño de Rivera

Debido al video que circula en las múltiples plataformas en redes, la decisión de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo de despedir a María Cristina Niño fue debido a la congruencia con los valores y principios que rigen a la administración publica del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, integridad y respeto, esto de acuerdo con un comunicado que emitió la dependencia.

La dependencia de gobierno indicó que refrenda su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura, como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos.

Redes responde a comunicado

Por supuesto, los comentarios en redes no se hicieron esperar que muchos criticaron el actuar de la exfuncionaria por no realizar su trabajo y estar al servicio de los queretanos. Además, otros indicaron que se debería de revisar estos actos en todas las dependencias, pues hay muchos funcionarios como María Cristina que, aunque no publican su actuar en redes sociales, salen de sus centros de trabajo a escondidas cobrando sueldos estratosféricos.

"Se lo merecía, así debe ser", "Rebasó el cinismo y la ética profesional con su afán en figurar en redes, un mal que parece virus, todo lo que puede hacer alguien para querer figurar" fueron algunos de los comentarios en redes.

DRV/TJM