VIDEO: captan a presunto feminicida en Morelos, cargaba el cuerpo de su víctima en una bolsa

La violencia de género es una problemática pendiente en la agenda nacional, incluso las redes sociales han funcionado como una arena pública para visibilizar dichos casos y meter presión a las autoridades para que intervengan. Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Morelos.

Feminicida atacó a la víctima por problemas de narcomenudeo

El periodista Antonio Nieto fue quien difundió avances sobre un presunto feminicidio ocurrido en el municipio de Jiutepec, donde un hombre habría asesinado a una mujer identificada como María Silva. En las imágenes se observa como un sujeto aparece abriendo la puerte de una vivienda mientras carga lo que parece ser el cuerpo de la víctima.

El sujeto, de acuerdo con reportes periodísticos, fue aprehendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para seguir el proceso legal donde un juez decidirá su situación jurídica. Una de las líneas de investigación revela que el hombre agredió porque presuntamente la pareja de la víctima debía dinero en temas de narcomenudeo.

Marzo fue el mes más violento para las mujeres en 2023

Los datos del SESNSP evidencian que, tan solo en 2023, se registraron 832 delitos que fueron tipificados como feminicidios, entendiendo como feminicidios los crímenes donde se privó de la vida a una mujer por razones de género. No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONGs) sugieren que las cifras podrían ser mayor, ya que no todos los homicidios de mujeres son tipificados como feminicidios.

El mes más violento fue el de marzo, cuando se registraron 85 feminicidios; seguido de junio, con 83 delitos tipificados como feminicidio. El pasado mes de enero, de 2024, se contabilizaron al menos 55 feminicidios en los diferentes estados de la República Mexicana.