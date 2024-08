VIDEO: así fue la angustia de los niños de un kínder atrapados en una balacera en Chiapas

Terror y angustia fue lo que vivieron dentro de un salón de clases las niñas, niños y docentes del kínder Josefa Ortiz de Domínguez del municipio Benemérito de Las Américas en Chiapas, debido a que hombres armados llegaron a atacar una clínica aledaña a la institución de educación básica.

Los pistoleros llegaron a bordo de varias camionetas para disparar directamente a la clínica donde se encontraría a uno de sus rivales. Hombres encapuchados y vestidos con prendas de color negro llegaron por la mañana del miércoles para llevar a cabo el ataque que fue documentado en video y compartido en las redes sociales.

Las maestras y los niños del kínder quedaron atrapados en Chiapas. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué atacaron los hombres armados cerca del kínder?

Cuando los hombres armados comenzaron a disparar varias ocasiones contra la fachada de la clínica Samher’z, las profesoras del jardín de niños Josefa Ortiz cerraron puertas y ventanas de uno de los salones para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida, ya que la kínder se encuentra justo frente al nosocomio.

Durante varios minutos, los hombres armados no dejaron de disparar las armas de alto calibre mientras las niñas y niños del kínder se tiraron al suelo para no quedar heridos. El intenso sonido de los balazos no impidió que las educadoras mantuvieran la calma para cuidar a los menores de edad.

Las educadoras cuidaron a los niños del kínder durante el ataqu armado. Foto: Captura de pantalla

¿Hubo heridos en el kínder por la balacera?

De acuerdo con los pobladores citados por medios locales, el municipio Benemérito de Las Américas está ubicado en los límites con la frontera de Guatemala, el cual es asediado por bandas de la delincuencia organizada.

Desde hace cuatro días previos a la balacera contra la clínica cercana al kínder Josefa Ortiz de Domínguez, los ataques armados han sorprendido a los vecinos afectando sus actividades cotidianas al quedar en riesgo de ser víctima del fuego cruzado entre los delincuentes armados. No se reportaron heridos en el kínder tras la balacera.