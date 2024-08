Ricardo Anaya niega tener una orden de aprehensión en su contra

El senador electo Ricardo Anaya afirmó que no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra por lo que no puede ser detenido antes de rinde protesta en el Senado de la República.

“No tengo ninguna persecución, ya van dos sentencias de la Sala Superior del TEPJF y ha resuelto que, contrario a lo que se ha especulado, no tengo ninguna orden de aprehensión, por lo tanto mis derechos políticos están a salvo. Aquí estoy y no llegué aquí al Senado con algún amparo, entré como cualquier ciudadano común y corriente”, aseveró.

El legislador electo por Acción Nacional lanzó un llamado a los 43 legisladores de oposición a que no se doblen y no den los votos a Morena para tener la mayoría calificada en el senado. Afirmó que el único espacio donde aún hay contrapesos es la Cámara alta. Advirtió que con uno de esos 43 legisladores de oposición que “se doble” se van a acabar los contrapesos en el país y eso conducirá a un régimen autoritario.

“Vamos a ver de qué estamos hechos los 43 senadores que no somos parte del oficialismo y eso lo vamos a ver desde la primera votación”, indicó.

Por el PAN, sostuvo, ninguno de los senadores se va a doblar. Asimismo, el ex candidato presidencial del PAN en el 2018 expuso que la oposición no debe decirle no a todo y solo votar en contra de lo que sea dañino para el país.

Aunque reconoció que existe un problema de justicia en el país con jueces de consigna, Anaya dijo que la reforma al poder Judicial como la plantea el Ejecutivo Federal no es la salida a un mejor acceso a la justicia de los mexicanos. El panista se autoexilió a Estados Unidos cuando comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues temía alguna persecución políticas en su contra.

