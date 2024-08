Manuel Velasco reafirma compromiso del PVEM con agenda legislativa de Claudia Sheinbaum

Manuel Velasco Coello, próximo coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, destacó que la fracción parlamentaria de su partido, que estará compuesta por catorce senadores en la LXVI Legislatura, respaldará su compromiso con el proyecto legislativo de la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, y priorizando la agenda ambientalista que caracterizó su campaña.

En entrevista para el programa "Bitácora de Negocios" con Mario Maldonado, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Manuel Velasco subrayó que el PVEM ha experimentado un notable crecimiento, pasando de seis senadores hace seis años a catorce en la actualidad, y contará con más de 70 diputados federales en la Cámara de Diputados, por lo que esta expansión refleja el fortalecimiento del partido y su influencia en el ámbito legislativo.

El PVEM en la Cámara Alta estará compuesto por catorce senadores en la LXVI Legislatura. Créditos: Especial.

Velasco Coello abordó la situación respecto a las reformas constitucionales, señalando que la fracción está cerca de alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación. A pesar de estar a un voto de lograr esta mayoría. Subrayó la importancia del diálogo parlamentario para alcanzar el consenso necesario entre los senadores. En respuesta a las declaraciones de Adán Augusto López, quien rechazó que ya se tenga la mayoría calificada en el Senado como aseguró Velasco en declaraciones anteriores, este reafirmó su convicción en que la mayoría se construirá a través del diálogo y la cooperación entre los legisladores.

Estamos a un voto, se está haciendo a través del diálogo parlamentario y será una decisión de cada uno de los senadores”, dijo el próximo coordinador del PVEM en el Senado.

Manuel Velasco destacó que desde 1994 no hay una reforma al Poder Judicial de ahí su gran relevancia de la reforma, y por lo mismo coincido con esa declaración que no hay que precipitarse Velasco enfatizó la relevancia de este tema y la necesidad de no apresurarse en su discusión. El objetivo es asegurar que la reforma fortalezca el sistema judicial, garantice certidumbre jurídica y fomente la confianza de los inversionistas, en línea con la estrategia de atracción de inversiones y nearshoring.

Velasco también comentó sobre la negociación del T-MEC, destacando la confianza en que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llevará a cabo una revisión exitosa de los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, beneficiando a México en el contexto global actual.

"Estoy seguro que vamos a salir adelante, mira, nosotros nos tocó en la actual legislatura en el Senado de la República cuando se llevaron precisamente las negociaciones del T-MEC que mencionas, y que salió adelante el acuerdo en beneficio de las tres naciones", comentó el próximo coordinador del PVEM en la Cámara Alta..

Finalmente, respecto a la designación de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado durante la LXVI Legislatura, Velasco expresó su apoyo. Destacó los méritos de Noroña en la defensa de la izquierda y su alineación con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Confió en que Noroña liderará el Senado con prudencia y equidad, dejando de lado intereses partidistas.