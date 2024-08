Diputados avalan 2 dictámenes constitucionales de reformas de AMLO

A pesar de que la alerta sísmica interrumpió la sesión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, este viernes, dos dictámenes más del paquete de 18 iniciativas de reformas constitucionales del presidente, Andrés Manuel López Obrador, enviadas al Congreso de la Unión, el pasado 5 de febrero.

Los diputados federales, avalaron, con la oposición del Partido Acción Nacional, el documento en materia de Vías y Transporte Ferroviario, en el que se señala que “El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares”.

Diputados aprueban dictámenes Foto: Especial

La iniciativa presidencial expone que los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros.

Modificaciones a artículos constitucionales

En segundo lugar, dieron paso, por unanimidad, a las modificaciones del dictamen en Materia de Austeridad y Percepciones de Servidores Públicos, con la que ningún integrante del Poder Judicial gane más que el Presidente de México.

Las modificaciones a los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134 de la Constitución que señalan que limitan la remuneración que perciban por sus servicios, a los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los Magistrados Electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, aunque también aclara que dicha percepción “no será disminuida durante su encargo”.

Sobre el tope de remuneraciones, para los servidores públicos, la priista, Cinthya López Castro señaló que 136 mil pesos mensuales son suficientes para tener una vivienda o pagar un coche a crédito.

“Pero sí estoy a favor que un senador, que un diputado, que un consejero del INE, que un ministro, que cualquier servidor público puede estar debajo de los 136 mil 700 pesos, que es bastante digno; sí quieren hacer dinero, pues está por supuesto la parte privada y ahí pueden hacer negocios pueden poner empresas, pueden ganar dinero”, expresó.

Juan Ramiro Robledo, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que, con estos cambios, no habrá pretexto para que ministros de la Corte, magistrados, jueces, consejeros, directores, y miembros de los consejos directivos de los organismos constitucionales autónomos ajusten sus salarios, ya que se precisa la fórmula para calcular el salario del jefe del ejecutivo.

“Si establece una fórmula más precisa en UMAS, que de aquí para adelante será pues eso, la manera de calcular paulatinamente, progresivamente de acuerdo a la inflación el salario del Presidente como titular de un poder constitucional. Y esa sería pues la medida rectora para todos los demás salarios de los servidores públicos”, dijo.

La reforma precisa que la remuneración integral del Ejecutivo incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a setenta y tres veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, alrededor de 240 mil pesos mensuales.

Remuneración de gastos públicos

Añade que no forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación y de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad, así como los que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas, transportes, uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia

Resalta también, que no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de bienes o servicios innecesarios, ni jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

En los transitorios se indica que las percepciones que se encuentren fuera de esta norma deberán ajustarse y los ahorros destinarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Morena destaca que primeros dictámenes fueron avalados por consenso

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, saludó el consenso con el que avanzó el primer paquete de dictámenes sobre las iniciativas constitucionales enviadas por el Presidente de la República en materia de bienestar.

Luego de que, en el marco de las sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobaron modificaciones al artículo 123 de la Carta Magna en materia de apoyo a jóvenes; pensión de retiro; salarios; y de vivienda para trabajadores; así como los relativos a la red ferroviaria y remuneraciones de servidores públicos, Nacho Mier expresó que los grupos de oposición anteriormente se habían negado a los programas sociales y eso tuvo un costo para ellos muy fuerte, “lo tuvieron con las pensiones para los trabajadores, el fondo de pensiones, y tuvo un costo, y hoy están reculando”.

Reconoció la voluntad política de las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante las reformas que impactarán directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos.

“Todo lo que no votaron en seis años, lo están votando hoy y qué bueno, eso no está mal; yo creo que eso es bueno, es un reencuentro con la población, yo siempre he pensado que la democracia en un país se construye teniendo partidos políticos fuertes”, añadió.

El líder parlamentario, enfatizó que tiene “una muy buena relación con ellos”, y confió en que “sean sensibles y voten a favor de las demás propuesta del jefe del ejecutivo porque realmente son cosas que permiten, no fortalecer nuestro proyecto de transformación, sino ayudar al país a que tengamos mejores condiciones de bienestar, a tener una vida más democrática, una vida más apegada a los criterios de austeridad y de empatía con el pueblo y un gobierno que sea sensible con las demandas ciudadanas”.

El primer dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el que el Estado otorgará un apoyo económico a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral.

El segundo dictamen fortalece el derecho de todos los trabajadores a una pensión digna y justa, estableciendo que las personas trabajadoras con 65 años, y que empezaron a cotizar en 1997 o que estén bajo el régimen de cuentas individuales reciban una pensión por lo menos igual a su último salario.

Nacho Mier mencionó que, aunque desgraciadamente algunos diputados del PAN habían impugnado el Fondo de Pensiones para el Bienestar “ya los propios diputados del PAN votaron a favor y ya quedó en la Constitución, ya quedó garantizado el fondo de pensiones que ya empezó a operar”.

El tercer dictamen que se aprobó fue a la reforma por la que se establece que los salarios mínimos general o profesionales nunca estén por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia además del proyecto que busca garantizar a las y los trabajadores el acceso a una vivienda digna facilitando el otorgamiento de créditos y financiamiento.

