AMLO asegura que relación con EU será buena si se respeta la soberanía

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la relación con Estados Unidos será “muy buena” si “aprendamos a respetar nuestras soberanías”.

Luego de que está en pausa la relación con la Embajada de Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial, señaló que es ofensivo que se se actúe así porque “eso no es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de prepotencia y no hay igualdad”.

Sigue en pausa la relación con la embajada de Estados Unidos. Foto: Especial

Relación con EU será "muy buena": AMLO

Sin pregunta de por medio, señaló que de repente en un asunto de México declaró el embajador de Estados Unidos porque “le dieron instrucción”.

Sin embargo, recalcó que “la relación hacia adelante con Estados Unidos va a ser muy buena, que además nos conviene a los dos países, a los dos pueblos, sobre todo por nuestras fronteras, porque nos complementamos, por la integración económica, porque se fortalece la región frente al avance de otras regiones en el mundo. O sea, en lo económico, en lo social es fundamental”.

Puntualizó que “el único asunto, como diría el filósofo Cantinflas, y ‘ahí está el detalle’, es que aprendamos, para no hablar nada más de ellos, también de nosotros, que aprendamos a respetar nuestras soberanías”.

El titular del Ejecutivo Federal sostuvo que con el respeto a la soberanías se fortalecerá América del Norte.

“Si se logra eso, se va a fortalecer mucho la región hacia adelante y le va a ir muy bien al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México y a las dos naciones, pero todo va a depender del respeto a las soberanías. O sea, que no se actúe así, porque eso es ofensivo, eso no es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de perpotencia y no hay igualdad”, enfatizó.

Criticó que no se cumple lo que sostiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que la relación debe ser en un pie de igualdad.

“Le creo el presidente Biden, de que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Pero todo esto es provocado porque no había Estado de derecho, porque están acostumbrados a imponerse los de arriba, la cúpula del poder, y la democracia era demagogia, porque el pueblo no participaba o no era tomado en cuenta.

“Entonces, ya las cosas están cambiando afortunadamente. Y qué bueno que todo siga su curso y que se respete el derecho a disentir, a la libre manifestación de las ideas, que no se opte por el uso de la fuerza, no a la violencia y que sigamos avanzando, garantizando las libertades y haciendo valer la justicia y la auténtica democracia. Pero ahí vamos, vamos bien”, añadió.

