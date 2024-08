Carla Pamela salió a comprar un pastel con su ex pareja y fue hallada muerta en su casa

Un nuevo feminicidio ha conmocionado a los habitantes del oriente de la Ciudad de México. Se trata del caso de Carla Pamela Trujillo, una joven que salió de su domicilio - en alcaldía Tláhuac - para ir a comprar un pastel con su ex pareja, pero horas más tarde fue encontrada sin vida en calles de Iztapalapa.

Según la denuncia, Carla desapareció el pasado 23 de agosto, cuando salió con sus hijas para reunirse con el padre de las menores. Aparentemente, la mujer le pidió a quien era su ex pareja que la acompañara a comprar un pastel y decoraciones para la fiesta de una de las menores. Sin embargo, la joven no regresó a su domicilio y su cuerpo fue encontrado - horas más tarde - sin vida en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: sujeto atropella a una mujer en una gasolinera y se da a la fuga

Detienen a sujeto que obligaba a su hija y su hijastra a mantener relaciones íntimas

Así encontraron el cuerpo de Carla en la casa de su ex pareja

El sospechoso fue detenido. Foto: @c4jimenez.

Una amiga de Carla detalló - en entrevista con medios de comunicación - que la joven salió con su ex Aldo y sus dos hijas menores, ya que querían ir a comprar decoraciones para una fiesta. Según su relato, la víctima le envió su ubicación por WhatsApp, pero ella no pensó que su amiga estuviera en peligro, porque era usual que Carla compartiera su ubicación: "yo pensé que esa ubicación era una más”, dijo la mujer, quien prefirió no ser identificada.

No obstante, horas más tarde, el cuerpo sin vida de Carla fue encontrado dentro de la vivienda de Aldo "N", su supuesto amigo y ex pareja de la mujer. Dentro del domicilio también fueron encontradas las dos hijas de la víctima, quienes quedaron bajo el resguardo de las autoridades y fueron trasladadas a un hospital para corroborar su estado de salud. Por su parte, el sujeto fue detenido por la policía capitalina y es el principal sospechoso del feminicidio.

Reportan más de 180 feminicidios en los tres primeros meses del año

Reportan más de 180 feminicidios en los tres primeros meses del año. Foto: archivo.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se han registrado 184 feminicidios en México en lo que va del año, esto con corte al 16 de abril de 2024, aunque la cifra solo comprende los tres primeros días del año: enero, febrero y marzo.

En enero del presente año se registraron 57 feminicidios; en febrero hubo también 57 feminicidios; mientras que en marzo de 2024 se reportaron 70 feminicidios. En total 184 feminicidios, los cuales ocurrieron en diferentes estados, pero principalmente en: Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Morelos y Veracruz.