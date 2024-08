Jalisco está libre de la viruela de mono Mpox, confirma Secretaría de Salud

El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren confirma que la entidad permanece libre de la viruela de mono, Mpox. No hay ningún cerco sanitario en hogares, ni hospitales, aunque sigue la alerta especialmente en los puertos de llegada a Guadalajara y a Puerto Vallarta.

“No son casos de Mpox activos. Ya no son personas que pueden transmitir la enfermedad. Es decir, en este momento en el estado de Jalisco no hay nadie con Mpox. No hay cercos sanitarios, pero sí hay una instrucción en áreas de entrada como pueden ser aeropuertos, Puerto Vallarta para con sensibilidad, ver si hay alguien que trae alguna manifestación cutánea y pueda descartarse (el riesgo)”, apuntó Petersen.

Secretaría de Salud asegura que no hay casos de la viruela Foto: Adriana Luna

Registran 3 casos de la viruela

En lo que va del año en Jalisco se han registrado tres casos de viruela de mono y se les ha brindado atención personalizada a los pacientes para evitar contagios. “No es un tema que nos preocupe en la salud pública de Jalisco”.

Lo que sigue creciendo son los índices tanto de dengue como de COVID-19. Tan sólo esta semana se registraron dos defunciones a causa del Coronavirus.

“Son dos muertes por Covid. Es una enfermedad que igual que todos los padecimientos respiratorios, puede desencadenar insuficiencia respiratoria y desgraciadamente fallecimientos. Sí tuvimos en la semana dos defunciones, llegamos a 20,119 defunciones por COVID en lo que va de toda la pandemia. Con 720 mil 366 casos confirmados”, añadió.

Síntomas de la viruela del mono Foto: Especial

Con respecto a la situación actual del dengue en el país, Jalisco capacitó a más de 200 profesionales de la salud que tienen contacto con pacientes con dengue y otras Arbovirosis, para que se puedan tener diagnósticos oportunos y adecuado manejo clínico de la enfermedad.

En la semana epidemiológica 33, suman 2 mil 612 casos de dengue. Jalisco ocupa el lugar 13 a nivel nacional, 60% de los casos corresponden al Área Metropolitana de Guadalajara, 67% de los casos son dengues no graves, 30 por ciento son con signos de alarma y 3 por ciento son dengues graves.

El secretario de Salud en Jalisco exhorta a la población a no bajar la guardia en cuanto a los cuidados preventivos contra el dengue y el COVID-19.

DRV